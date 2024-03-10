بداح العنزي



دعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان مديري النظافة في المحافظات الى القيام بحملات مكثفة على المخالفين في المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية وكذلك على البقالات والفود ترك في المناطق السكنية.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع مديري النظافة في أفرع بلديات المحافظات، حيث تنشر «الأنباء» محضر الاجتماع والمتضمن التالي:



الاستعداد للانتخابات



ووجّهت الوزيرة الى التعاون مع وزارة التربية بشأن تهيئة المدارس المقررة كمراكز أو لجان انتخابية خلال يوم الاقتراع الموافق 4 أبريل المقبل، من كافة الجوانب خاصة بما يتعلق بنظافة مرافقها الداخلية والمرافق المحيطة بها مثل المواقف وغيرها، والتأكد من سلاسة دخول الناخبين وخروجهم من مراكز الاقتراع بلا معوقات او سيارات مهملة وما شابه، كما وجهت الى التعاون مع وزارتي الداخلية والعدل بشأن يوم الاقتراع وتجهيز اللجان الانتخابية بما يتعلق بتوفير الطاولات والكراسي والقاعات، وتهيئة أفضل الظروف أثناء الانتخاب، سواء للقضاة او الناخبين وحتى مندوبي المرشحين، وأكدت على تواجد عمال النظافة بالزي الرسمي خلال يوم الاقتراع مع الحرص على نظافة اللجان الانتخابية أولا بأول.



ووجهت بالاستعداد لما بعد يوم الاقتراع من أجل تنظيف اللجان الانتخابية، وغسلها بالكناسات الآلية وغيرها من معدات البلدية، وتسليمها بأفضل صورة الى وزارة التربية من أجل متابعة الدراسة كأن الانتخابات لم تكن.



وشددت على حضور كافة مسؤولي البلدية في يوم الاقتراع، من أجل التعامل مع المستجدات الطارئة، والحرص على ظهور يوم الاقتراع كمناسبة وطنية راقية تعبر عن صورة مشرقة للديموقراطية الكويتية.



ودعت المشعان الى تكثيف استخدام الكناسات الآلية يوميا في كل مناطق الكويت، الى جانب كنس كتف الطريق على الطرق الرئيسية في البلاد، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل الفروانية والجهراء والأحمدي، مشددة على كنس الأسواق في المحافظات باستخدام الآليات الصغيرة، مثل سوق المباركية، وبرايح سالم، والأسواق الشعبية العامة، والشواطئ، وغيرها من الأماكن المزدحمة.



مهام مديري النظافة



وحددت الوزيرة مهام مديري النظافة فيما يلي:



٭ تنفيذ حملات على المخالفين في المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وفق جدول المواعيد بالتواريخ المرسل إلى المجموعة الخاصة المشتركة في الواتساب.



٭ تنفيذ الحملة على البقالات والـ «الفود ترك» في المناطق السكنية وكل ما يشغل الطريق، وفق الجدول المحدد بالتواريخ.



٭ تنفيذ حملات على الباعة الجائلين المنتشرين في المناطق في أول أيام شهر رمضان.



٭ الضغط على شركات النظافة وإلزامها بالتنظيف بشكل دوري، ورصد أماكن القمامة المنتشرة في المناطق، ومراقبة أداء عمال الشركات.



٭ النزول الميداني شخصيا من قبل مديري النظافة لرصد المواقع التابعة لهم.



٭ متابعة تنظيف المواقع المهملة مثل مزارع الوفرة ومزارع العبدلي، وجواخير كبد وجواخير الإبل، وشاليهات الخويسات، ومناطق البر.



٭ تبديل الحاويات التالفة في المناطق السكنية مع غسل الحاويات المتسخة، وذلك بشكل أسبوعي، حسب العقد (غير المفعل!) وتفعيله بدءا من قادم الأيام.



٭ مخالفة المجمعات التجارية والاستثمارية في حال عدم الالتزام بوضع الحاويات الكافية، ورفع الحاويات المخالفة فيها.



٭ تنظيف البر بعد انتهاء موسم التخييم، والتأكد من عدم استرجاع مبلغ التأمين إلا بعد ضمان سلامة نظافة موقع التخييم تماما، وذلك عن طريق إحضار ورقة باسم صاحب ترخيص موقع المخيم مستخرجة من هيئة البيئة تثبت نظافة المكان وسلامته، بحسب الاتفاق المبرم بين البلدية والهيئة.



٭ التأكيد على ان هناك رصدا لكل أعمال المحافظات بالكامل.