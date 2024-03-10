البنك يؤمن بأن موظفيه هم ثروته الحقيقية والركيزة الأساسية في مسيرة نجاحه

أوركسترا موسيقية مكونة من 50 عازفاً أضفت أجواء ساحرة على أمسية لا تنسى

فقرات ترفيهية ومسابقات متنوعة حافلة بالتشويق والمرح

«قريش» الوطني عزز روح الأسرة الواحدة بين موظفي البنك



كعادته السنوية في هذا الوقت من كل عام ومع قدوم شهر رمضان المبارك، نظم بنك الكويت الوطني مساء الأربعاء الماضي، بحضور الإدارة التنفيذية للبنك، حفل الـ«قريش» السنوي للموظفين الذي جمع كل إدارات البنك، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



يأتي ذلك في إطار حرص بنك الكويت الوطني على ترسيخ التقاليد والقيم الأسرية المتوارثة في المجتمع الكويتي من جهة، وتوطيد العلاقات بين الموظفين في إدارات البنك كافة، وتقديرا لدورهم الكبير في النجاحات المتواصلة التي يحققها «الوطني» من جهة أخرى.



وتبادل موظفو البنك، خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا تجاوز الـ 1700 شخص، التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك إحياء لموروث «قريش» الشعبي، الذي يعتبر جزءا من العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، الأمر الذي يعزز روح الأسرة الواحدة التي تعد إحدى المفاهيم التي يسعى بنك الكويت الوطني دائما إلى ترسيخها بين موظفيه، في مختلف الإدارات والأقسام.



وعلى مدى نحو ساعتين ونصف الساعة، اغتنم البنك حفل «قريش» السنوي للتعبير عن تقديره لجهود موظفيه ولإدخال البهجة على نفوسهم عبر العديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية والموسيقية التي تخللها الحفل، كما كانت الإثارة حاضرة خلال الأمسية من خلال مجموعة من السحوبات والمسابقات المشوقة والمنافسات المسلية بين الموظفين، ما جعل فعاليات الحفل تحظى باستحسان الحضور كافة.



أسرة واحدة



انطلق الحفل بعرض فيديو يوثق كيف يقضي موظفو أحد فروع بنك الكويت الوطني ساعات عملهم، ويبين روح الأسرة الواحدة التي تجمع بين موظفي البنك وتعاونهم لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، تلته كلمة قصيرة لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، تقدم من خلالها بالتهنئة إلى جميع الموظفين في البنك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار الصقر في كلمته إلى أن «الوطني» اعتاد على تنظيم حفل «قريش» للموظفين قبيل قدوم شهر رمضان من كل عام، وذلك تقديرا لمجهوداتهم الواضحة التي كان لها الأثر الأكبر في المكانة الرائدة التي يحظى بها في القطاع المصرفي والتي تأتي بفضل كفاءة كوادره البشرية وتفانيهم وروح الأسرة الواحدة التي تجمعهم.



موسيقى ومسابقات



وكان للموسيقى الراقية حضورا مميزا في حفل «قريش» الذي نظمه «الوطني» لموظفيه هذا العام، حيث أحيت الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري، ضمت نحو 50 عازفا إضافة إلى الكورال.

وعزفت الفرقة العديد من الأغاني المشهورة وألوانا متنوعة من الألحان الموسيقية المتميزة، ما أضفى أجواء ساحرة على أمسية لا تنسى، زاد من رونقها مشاركة مجموعة من موظفي بنك الكويت الوطني مواهبهم في العزف والغناء مع الفرقة الموسيقية، وسط تصفيق حار من الحضور.

وحرص بنك الكويت الوطني في هذه المناسبة على بث روح الألفة والحماس بين موظفيه عبر تنظيم مسابقات متنوعة خلال الحفل، وتوزيع هدايا قيمة شملت تذاكر سفر وأجهزة إلكترونية وجوائز نقدية، وسط أجواء مفعمة بالإثارة والتشويق.



توطيد العلاقات



ويعتبر تقدير جهود الموظفين وتقوية العلاقات فيما بينهم نهجا أساسيا ضمن إستراتيجية بنك الكويت الوطني التي تهتم بتعزيز التواصل وتقدير موظفيه، إضافة إلى تطوير العمل الجماعي والإنتاجية والمشاركة بين إدارات البنك المختلفة.



ويؤمن «الوطني» بأن موظفيه هم ثروته الحقيقية والركيزة الأساسية في استكمال مسيرة نجاحه، إذ لا يمكن لأي مكان عمل أن يحقق أيا من أهدافه الإستراتيجية دون مشاركة فاعلة وجهد حقيقي من موظفيه لتحقيق تلك الأهداف، لذلك يسعى البنك دائما إلى تحفيز موظفيه وتوفير بيئة عمل مثالية تشجعهم على التطور المهني وإبراز طاقاتهم وشحذ هممهم بصورة مستمرة، حيث تشكل روح الفريق التي يتمتع بها العاملون في مختلف إدارات البنك المحرك الرئيسي لنجاحات «الوطني» وتقديمه لخدمات مصرفية بجودة تضاهي نظيرتها العالمية.



ويعد الـ «قريش» موروثا شعبيا وجزءا من العادات والتقاليد الكويتية، حيث يقام في آخر أيام شهر شعبان احتفاء بقدوم شهر رمضان واستعدادا لصيامه، ويشهد تجمع أفراد العائلة لتناول آخر وجبة قبل بداية شهر الصوم.