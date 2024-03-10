

محمود عيسى



ذكرت مجلة فوربس ان الولايات المتحدة هي الرائدة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط المشتقين من التكوينات الصخرية، ومع ذلك، فإن ثمة دولا أخرى لديها كميات كبيرة من موارد النفط والغاز القابلة للاستخراج من الناحية الفنية ولكنها تصنف بصعوبة انتاجها.



ومن خلال تحديث تقييمها لموارد النفط الصخري والغاز الصخري في العالم، نشرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قائمة بأسماء الدول التي تمتلك اكبر الاحتياطيات الصخرية من النفط والغاز، وأظهرت ان الولايات المتحدة تستحوذ على 18.7% من احتياطيات النفط الصخري القابل للاستخراج في العالم او ما يقدر بنحو 78.2 مليار برميل، في حين حلت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي الصخري، حيث تملك 622.5 مليار قدم مكعبة او 8.25% من المجموع العالمي.



ويقصد بهذه الاحتياطيات الخامات الصعبة المحتجزة داخل التكوينات الصخرية منخفضة النفاذية، مثل الصخر الزيتي أو الحجر الرملي أو الحجر الجيري، ويستخرج النفط باستخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، وعادة ما يتم ذلك مصحوبا بالحفر الأفقي.



وتجدر الاشارة إلى أن هذه تقديرات لموارد النفط الصخري القابلة للاستخراج من الناحية التقنية في كل واحدة من هذه الدول. اما قابليتها للإنتاج من الناحية الاقتصادية فإنها تعتمد على أسعار النفط السائدة.



ومن التحديات التي تواجه تطوير موارد الغاز الصخري، الحاجة إلى المياه لتكسير التكوينات هيدروليكيا. وهناك بعض الدول التي تقع مواردها في المناطق الجافة. وهذا هو الحال بالنسبة لبعض موارد الغاز الصخري في الصين.



ونظرا لحجم الموارد الضخم من الغاز الصخري، قالت مجلة فوربس انها تتوقع أن تصبح دول مثل الصين والأرجنتين لاعبين رئيسيين في إنتاج الغاز الصخري. ولكن هذا يعني أيضا أن طفرة النفط الصخري التي تحدث في الولايات المتحدة ربما تكون قد بدأت للتو على مستوى العالم ايضا.. وفيما يلي قائمة بأكبر الاحتياطيات من النفط الصخري وبعض الدول المالكة لها:



٭ الولايات المتحدة.. 78.5 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 18.7%.



٭ روسيا.. 74.6 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 17.8%.



٭ الصين.. 32.2 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 7.7%.



٭ الارجنتين.. 27 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 6.4%.



٭ ليبيا.. 26.1 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 6.2%.



٭ الامارات.. 22 مليار برميل احتياطيات بما يعادل 5.4%.



وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتصدر فئة النفط الصعب، إلا أن الصين بالمقابل هي الرائدة عالميا في موارد الغاز الصخري، حيث قدرت الوكالة احتياطياتها بنسبة 14.7% من الاحتياطيات العالمية وبنحو 1115.2 تريليون قد مكعبة، وتليها الارجنتين ثم الجزائر باحتياطيات 801.5 تريليون قدم مكعبة و706.9 تريليونات قدم مكعبة على التوالي، فيما تحل الولايات المتحدة في المركز الرابع باحتياطيات قدرها 622.5 تريليون قدم مكعبة.