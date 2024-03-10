

حصد البنك التجاري الكويتي جائزة التقدم في تطبيق تكنولوجيا التعليم من «Brandon Hall Group HCM» وهي إحدى الشركات المرموقة في مجال تطوير وتحديث البيانات والأبحاث، حيث جاء هذا النجاح عن طريق التعاون المشترك بين البنك وشركة IQuad Learning Solutions والتي ارتكزت على تطبيق الحلول في مجال التدريب والتطوير بما يتناسب مع استراتيجية البنك.



ومن هذا المنطلق، صرح مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله: إن قطاع الموارد البشرية ممثلا بإدارة التدريب والتطوير يبذل جهود كبيرة وبارزة في استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا التعليم وتطبيقها في مجال العمل من حيث البرامج والدورات التدريبية التي تقدم لجميع موظفي البنك على منصة «ثابر»، والتي تمكنهم من الاستفادة من البرامج المطروحة وتطوير مهاراتهم والحصول على الشهادات المعتمدة في شتى مجالات العمل المصرفي. ونظرا لأن التعلم عن بعد أصبح من سمات العصر الحالي، فإن القطاع يحرص على الاستثمار في الموارد البشرية والتي تعتبر أهم أصول البنك، وهذا الإنجاز هو دليل نجاحنا وتأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو التقدم والتوسع في مجال تكنولوجيا التعليم.



واختتم العبدالله: أشكر الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في البنك على دعمهما لجهود الموارد البشرية وثقتهما في اختياراتنا لأفضل الحلول والتطبيقات في مجال تكنولوجيا التعليم، وإنما هذا النجاح هو تحد آخر لبذل المزيد والسعي إلى الأفضل لغرض تحقيق رؤية البنك.