

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024 والتي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام، إضافة لأعلى عائد سنوي متوقع يصل لغاية 2% يوزع شهريا، وكجزء من الحملة لهذا العام، سيتم تتويج 12 رابحا في السحوبات الأسبوعية، حيث يحصل الرابحون الأول إلى الخامس على 1000 دينار لكل منهم والرابحون السادس إلى الثاني عشر على 500 دينار لكل منهم، والسحوبات الشهرية ستتوج رابحين اثنين يحصل كل منهما على جائزة قيمتها 5 آلاف دينار، أما السحب السنوي فسوف يتم الكشف عن رابح واحد فيه بالجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار.



وقد تم إجراء السحبين الشهري والأسبوعي بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث تم الإعلان عن فوز كل من صالح عيسى صالح الخميس ومحمد عماد عدنان الحو بالجائزة الشهرية التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار، وربح في السحب الأسبوعي كل من أحمد المتولي أحمد المتولي، نوفه حامد مزعل، رضى بن محمد بوجدي، هايف رجا لافي الحربي، عطا الله مبارك بلادي الظفيري جائزة قيمتها 1000 دينار، كما ربح راغب أشرف زبيري، محمد هادي عبدالرزاق الهاجري، محمود يوسف الابراهيم، بدر حماد مسير دريب، حميدة هليل حمد العنزي، نواف سعود سعد العنزي، امار حمود ناصر المسلم، جائزة قيمتها 500 دينار لكل منهم.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB: نواصل التزامنا بإثراء تجربة عملائنا من خلال إطلاق حملة مميزة للسحوبات على حساب الدروازة هذا العام، والتي تمتاز بمميزات عديدة تهدف إلى تحقيق النجاح كونها تسهم في تشجيع العملاء على الادخار، وأيضا تمكنهم من التمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم وتحثهم على الإيداع والدخول في السحوبات كونها تتضمن أكبر عدد رابحين طوال العام. وبهذه المناسبة نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الأسبوعية الشهرية والسحب السنوي.