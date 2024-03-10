

دعاء خطاب

Doua_khattab@



أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن مساندتها للفنانة المصرية شيرين التي تمر بأزمة منذ العام الماضي قائلة: «شيرين قوية لا تحتاج لدعم بل نحن من نحتاج لمساندة، شيرين فنانة جميلة وستتخطى جميع ازماتها على أصعب المواقف بالضحك والعفوية كما تعودنا منها وكانت آخر مرة التقيتها في حفل انتصارات 6 أكتوبر بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وثمنت شرارة خلال حديثها لـ«الأنباء» مشاركتها في مبادرة الفن يصنع الأمل التي اقيمت مؤخرا في الامارات ويدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقالت: «تمثل هذه المبادرة جهدا عالميا رائدا مخصصا للاعتراف بالأفراد الذين يجسدون روح الإيثار والاحتفال بهم.

وتسعى إلى التعاون مع مشاهير العالم العربي لتبني مبادرات إنسانية متنوعة في بلدان عدة، بهدف نشر قيم الخير والعطاء، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمعات العربية، وزادت شرارة: «ولطالما آمنت بأن الفن رسالة، وعلى الفنان ان يكون صاحب فكرة وأمل وبالنسبة لي كانت أحلى أصداء أخذتها من طلابها من ذوي القدرات الخاصة، حيث كانت سعادتهم الكبيرة أكبر من أي شيء».



وحول اصدارها الأول «في روحي نداء» التي فاجأت به الجميع بأنها كاتبة تغني وليست مغنية تكتب



قالت: «احب الكتابة منذ الطفولة ورغبت بان أكون كاتبة قبل دخولي عالم الفن ومع الأسف تحقق هذا الحلم بعد وفاة اخي وملهمي واضافت اعتقد اننا حصيلة الاوجاع التي تشكلنا وتصنع شخصياتنا ولهذا لم اجد صعوبة في كتابة هذا الكتاب الذي لم يستهلك مني الكثير، واستطعت إنجازه كاملا خلال شهرين كون جميع الأفكار كانت محفورة في عقلي وخاطري، ولم اكن احتاج سوى لترجمتها.



وأعربت عن سعادتها بتخطي اغنية «ومعاك» حاجز الـ20 مليون استماع قائلة: انا حظي حلو مع المصريين ودائما ما يكون لي في كل عرس ارز» كما يقولون، وخاصة ان الجمهور يحب ان يسمع ويعيش مشاعر الفرح وزادت: لكن النكد قادم في ألبومي الذي سيتم طرحه بعد العيد وهو متنوع وبه أغنية رومانسية بعنوان «تعرف احساس» أتوقع لها ان تحقق نجاحا كبيرا يتخطى كل ما قدمته وهي من توزيع محمد ياسر وكلمات أحمد العذب وألحان محمد عبدالمجيد، وبسؤالها عن سر الانتشار الأوسع لأغاني السينغل أكثر من تتر المسلسلات وخاصة انها قدمت بصوتها في تتر مسلسل«حدوته منسية» وحقق أصداء ايجابية، قالت: «نجاح اغاني التتر مستمر ومرتبط بمشاهدة العمل نفسه ولذلك فإن النجاح يكون قادما ولكن بعد فترة من التعرض للعمل وبالنسبة لي يكفيني شرف مشاركة الفنانة التي احبها سوسن بدر في عمل واحد».