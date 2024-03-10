

يستقبل المتصدر ريال مدريد سلتا فيغو السابع عشر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.



وستكون مواجهة ريال مدريد أمام فريق آخر من النصف الثاني من الترتيب، لكنه سيفتقد أمام سلتا فيغو إلى مهاجمه الإنجليزي جود بيلينغهام متصدر ترتيب الهدافين بـ 16 هدفا، وصاحب التمريرة الحاسمة في هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور على لايبزيغ الألماني (1-1) ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال. وأوقف بيلينغهام لمباراتين في الدوري بعد طرده أمام فالنسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.



ولم يخسر ريال في مبارياته الـ21 الأخيرة ضمن الدوري، لكنه تعادل مرتين في المباريات الثلاث الماضية.



واستعد برشلونة حامل اللقب لموقعته المرتقبة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على حساب ريال مايوركا 1-0 في افتتاح المرحلة



ويدين النادي الكاتالوني بفوزه للاعبه البالغ 16 عاما لامين يامال (73). وكال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، المديح للاعبيه عقب الفوز، وقال: «غياب الفاعلية كان سبب صعوبة المباراة علينا، ومايوركا لعبوا بشكل جيد للغاية».



وأضاف «أهدرنا ركلة جزاء كانت ستغير مجرى المباراة، وتنافسنا بشكل جيد، وخلقنا الفرص للفوز بنتيجة أكبر من هدف، لكننا حصدنا 3 نقاط مهمة جدا، وما زلنا في صراع المنافسة على اللقب». وأوضح «لقد تحسن الفريق كثيرا منذ أن أعلنت رحيلي بنهاية الموسم». وأشار تشافي إلى أنه لا يوجد أي إصابات في الفريق، وجميع لاعبيه سيكونون جاهزين لخوض مواجهة نابولي.



إيطاليا



اكتفى نابولي حامل اللقب بالتعادل أمام ضيفه تورينو في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبيل مواجهته المصيرية أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ومنح أنتونيو سانابريا بهدفه الاكروباتي فريقه تورينو نقطة التعادل (64) على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، بعدم كان الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا اعطى أصخاب الأرض تقدما مؤقتا (61).



ويخوض يوفنتوس الاختبار الشاق اليوم على أرضه ضد أتالانتا في ظل سعيه الاحتفاظ بالوصافة والتي قد تذهب لمصلحة ميلان الذي يستضيف إمبولي. كما سيلتقي روما مع فيورنتينا.



ألمانيا



من جهته، سجل المهاجم الغيني سيرهو غيراسي هدفه الـ 21 هذا الموسم وقاد فريقه شتوتغارت إلى الفوز على أونيون برلين المنقوص 2-0، ويدين شتوتغارت بفوزه إلى ثنائية غيراسي (19) وكريس فوريخ (65)



ويحتل شتوتغارت المركز الثالث بعد ان حقق 17 انتصارا مقابل 6 هزائم وتعادلين. ودك بايرن ميونيخ شباك ضيفه ماينز 8-1، فيما تعادل بروسيا مونشنغلادباخ مع كولن 3-3، وفاز لايبزيغ على دامشتات 2-0، وتغلب أوغسبورغ على هايدنهايم 1-0.



إلى ذلك، يسعى باير ليفركوزن متصدر الدوري للاقتراب أكثر من حلم التتويج بباكورة ألقابه عندما يستقبل فولفسبورغ، وإنهاء هيمنة وصيفه بايرن ميونيخ المتوج في المواسم الـ 11.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم للعودة إلى سكة الانتصارات حين يستضيف رينس في المرحلة الخامسة والعشرين. إلى ذلك، بقي نيس للمباراة الخامسة تواليا بلا فوز وذلك عقب سقوطه أمام ضيفه مونبلييه 1-2 في افتتاح المرحلة.



وتجمد رصيد نيس عند 40 نقطة في المركز الخامس، فيما تقدم مونبلييه إلى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.