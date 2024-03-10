

هادي العنزي



سجل الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية أول انتصاراته في المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة بتفوقه على نظيره كاظمة 99-69 في أولى مباريات الفريقين في الدور نصف النهائي المؤهل إلى المباراة النهائية، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ليحصد «الأصفر» نقطتين وضعتاه في مقدمة الترتيب إلى جانب الكويت الذي تفوق على العربي 110-84 مساء الخميس، ، فيما حصل «البرتقالي» على نقطة واحدة بالتساوي مع نظيره «الأخضر».

وقد جاءت مواجهة «الأصفر» و«البرتقالي» بأفضلية الأول في أغلب فتراتها، إذ تمكن المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ من التفوق على زميله السلوفيني بويان لازك، بعدما أحسن توظيف لاعبيه.