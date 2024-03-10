أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، أن مؤتمر بروكسل الثامن بشأن مستقبل سورية والمنطقة سيعقد في مايو المقبل، موضحا أن المؤتمر سيعقد بغرض حشد الدعم لصالح السوريين في بلدهم والدول المتأثرة من تداعيات الحرب السورية.

وقال بوينو: «إن الدعم الأوروبي للأزمة السورية موجود ومستمر»، مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي حشد خلال السنوات الماضية أكثر من 26 مليار يورو»، وفق ما نقلته قناة «المملكة» الأردنية.

وذكر المسؤول الأوروبي أن مؤتمر بروكسل الذي عقد العام الماضي «نتجت عنه تعهدات والتزامات بقيمة 5.6 مليارات يورو لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية»، لافتا إلى أن «مؤتمر بروكسل يشدد على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية القائمة منذ العام 2011 بشكل مستدام، من خلال التحركات الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الأردن في اتجاه إيجاد حل مستدام للأزمة السورية المستمرة».

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن إنهاء مشكلة اللاجئين والنازحين السوريين إلا عندما يتم التوصل إلى حل مستدام متفق عليه من قبل الدولة السورية والمعارضة وبرعاية أممية.