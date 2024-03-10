تقدم مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق بدر سيار بأوراق ترشحه إلى إدارة الانتخابات اليوم، معلنا خوضه انتخابات 2024، وقال "من منطلق أن الشعب مصدر السلطات جميعاً وأن إرادة الأمة لا تبطل، نبدأ مشوارنا في الاحتكام إلى الشعب تفعيلاً لدوره في الرقابة والمحاسبة والتشريع لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي يساهم في نهضة الوطن وتلبية الاحتياجات الشعبية واجتثاث الفساد ".

وأضاف" أعلن خوضي الانتخابات، مستعيناً بالله، مستشعراً حجم الأمانة، متعهداً أمام الله وأمامكم بالاستمرار على النهج الإصلاحي بكل عزيمة وثبات، مدافعاً عن المكتسبات الشعبية والدستورية، متسلحاً بثقة وتوجيهات أبناء الدائرة الرابعة".