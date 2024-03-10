في الصورة الملتقطة يوم 5 مارس 2024، جانب من الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، المنعقدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، بكين

في الوقت الذي تشد فيه الدورتان السنــويتــان للصـــين انتباه العالم إلى أهدافها الاقتصادية وإعلاناتها السياسية، فإن العمليات الديموقراطية للبلاد خلال هذا الحدث السياسي المهم تستحق دراسة أعمق.

ويتجمــع ما يربو على 5000 من المشــرعيــــن والمستشـــارين السياسيين في بكـين للمشاركة في اجتمــاعــات المجلـس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطـنــي للمؤتــمــر الاستشـاري السياسي للشعب الصيني.



إن هذا التجمــع هو أكثر من مجرد ممارســة تشريعيـة، فهو يمثل نموذج الديموقراطية على الطراز الصيني، ويبــرز قيادة الحزب وكون الشعب سيدا للدولـة، فضـــلا عن حكــم الدولة وفقا للقانون.



وغالبا ما يتغاضى أو يتجاهل بعض المراقبين الغربيين الاستشارات واسعة النطاق في إطاره. فقبــل انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعـــب الصينـي، يتم التمــاس الآراء حول تقرير عمل الحكومة من فئات مجتمعية متنوعة، من ضمنهــا الخبــراء ورواد الأعمــال ومستخدمو الإنترنت، من خلال قنوات متعددة.



تتردد في قاعة الشعب الكبرى أصداء العديد من الأصوات الصادرة عن المشرعين والمستشارين السياسيين. ويُنظر إلى هذا النهج الشامـل على أنه السمـــة المميــزة للديموقراطية العملية.



وتعــد الديموقراطيـــة الشعبية كاملـــة العملية بمثابة ديموقراطية حقيقية ناجحة.



واستجابة للمقترحات والمشاريع المقدمة خلال الدورتين السنويتين العام الماضي، أصدر مجلس الدولة أكثر من 2000 من السياسات والتدابير التي تعالج تحديــات اقتصاديــة واجتماعيـة رئيسيــة. وعلــى سبيــل المثــال، اتخـــذت وزارة الموارد البشرية والضمــان الاجتمـاعـي إجراءات بشأن 962 من المقترحات والمشـاريــع، ما أدى إلى تعزيــز التوظيف وإطلاق مبادرات لريادة الأعمال.



وتهتم الصين أيضا بالابتكار في المشاركة الديموقراطية. وفي العام الماضي، قامـت لجنـــة الشـــؤون التشريعيــة باللجنــة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتوسيع مكاتب التوعيـــة التشريعيـــة المحليــــة التابعة لها بغية ضمان التمثيل المباشر للأصوات المحلية في سن القوانين على المستوى الوطني.



وباتــت المشاركــة العامــة في صياغة القوانين واضحة، مع فتح مشاريــع القوانــين أمام الجمهـور للتعليق عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمجلــس الوطـــنـي لنواب الشعب في عام 2023.



ويعالج نواب المجلس الوطني لنــواب الشعـب قضايــا متنوعة، من احتياجــات البنيــة التحتيـة المحليــة إلى تنميــة الصناعـــة، وتعزيز شعور المواطنين بالسعــادة والكســب. كمــا يــعـدّ المؤتمـــر الاستشـــاري السياسـي للشعب الصيني جزءا لا يتجزأ من نظام الصين للتعاون متعدد الأحـــزاب والتشــــاور السيـاسي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويلعب دورا في تعزيز الوحــدة وتقويـــة التعـــاون بين مختلف الأحزاب.



إن نهج الصين في الديموقراطية يؤكد على التنمية المتمحورة حول الشعب ويضمن مشاركة الشعب في الانتخابات والمشاورات وصنع الـــقرار والإدارة والرقابة بشكل ديموقراطي.



ويسهم نهج الصين في الديموقراطيــة في الحفـــاظ عـــلى الوحدة والاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي، على النقيـــض من الانقسامات السياسية والاجتماعية في بعض الدول الغربية.



ووفقا لاستطلاع أجرته مجموعة ايبسوس الاستشارية، ومقــرها فرنســا، العـام الماضي، فإن ما يقرب من واحد من كل شخصين في بلدان تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا غير راضين عن الطريقة التي تعمل بها الديموقراطية في بلدانهم.



فلا يوجــد نمـــوذج ديموقراطي كوني أو مثالي، ولا يمكن للديموقراطيــة أن تكــون قضيـــة واحدة مناسبـــة للجميــع. إن النظام السيــاسي الذي يناسب دولة ما على أفضل وجه هو النظام الأنسب. وإن إنشاء الصين لنظامهـــا الديموقــراطـي الخـــاص ساهم في اكتشاف طريق جديد لتطوير الديموقراطية البشرية.



ومع تلاشــي أسطورة التفوق الديموقراطي الغربي، تقدم الديموقراطيـــة الشعبيــة كـامـلــة العملية في الصين منظوراً متميزاً بشــأن الحوكمــة ورؤى بــديلـــة للتنمية العالمية.

لماذا يتمسك العالم بتفاؤله تجاه الآفاق الاقتصادية للصين؟





بكين 7 مارس 2024 (شينخوا): حــــددت الصـــين هدفهـــا للنمـو الاقتصــــادي لعـــام 2024 عــنـــد حوالي 5 في المائة، وذلـــك حسب تقــرير عــمـــل الحكومة الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء إلى الهيئـــة التشريعيــة الصينية للمداولة.



وأعرب خبراء ومطلعون في هذا المجال بجميع أنحاء العالم عن تفاؤلهم بشأن الهدف وأعربوا عن ثقتهم في النمو الاقتصادي طويل الأجـــل للصين، قائلين إن الهدف يتماشى مع واقع التنمية الاقتصاديـــة في الصــين ويظهــر الحوكمـــة الاقتصاديـة العقلانية والموضــوعيــــة والبـــراغمــاتية للحكومة الصينية.



فقـــد قـــال لويــس فرنانديز، كبير الباحثين في مركز البحوث الاقتصاديـــة العالميـــة بجامعـــة هافانــــا، إن «هــــدف النمو هذا مناسب تماما للظروف الوطنية للصين: فقد قامت الصين بوضع نمـــط تنميــة اقتصادية عالية الجــــودة للمرحلــــة الحاليــــة، نمــط يناصــر الاقتصـاد الأخضر وتطويـــر التكنولوجيــا الفائقة. وهذا من شأنه أن يضخ حيوية قوية في الاقتصاد العالمي».



يُظهر هذا الهدف، وهو نفس الهدف لعام 2023، أي هدف النمو للعـــام السابـــق، التــزام الصـين بالتنمية عالية الجودة رغم أوجه عدم اليقين في الداخل والخارج.



ومـــن جانـــبه، لفـــت جيفـري ساكس، أستــاذ الاقتصــاد ومديـر مركـــز التنميـــة المستدامـــة في جامعة كولومبيا، إلى أن التقــدم التكنولوجي الذي حققته الصين سريع جدا و«أوجه التطور هذه وضعت الصين في مكانة عالمية قوية للسنوات المقبلة».



ومن أجل تحقيــق هــدف النمــو الاقتصــــادي، يقـــتــرح تقريـــر عمــل الحكومـة لهذا العام تحديــث النظـــام الصنــاعـي والإســـــراع في تطـــوير قـــوى إنتاجـــــية جــديــــدة عـالــيـــة الجودة، ما يخلق مشهدا اقتصـــاديا أفضـــل كما رأينا هذا العام.



أما مايكــــل شـــومــان رئيس الرابطة الاتحادية الألمانية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية، فقال «إن مفهوم ‹القوى الإنتاجية (عاليـــة الجــودة) الجديـــدة› هو استجابة جيدة للإمكانات الهائلة الكامنـــة في أحـــدث التطــورات العلمية والتكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، لزيادة إنتاجيتنا مع جعلها أكثر استدامـــة وصداقــة للبيئة والحــــد مـــن استخـــدام العمالة البشرية».



وفقـــا لمؤشـــر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكيــة الفكريــة، تعــد الصين، التي تحتل المرتبة الـ12، الاقتصاد الوحيـــد متوسط الدخـــل ضمن أعلــى 30 اقتصــادا، وتقترب من أعلى 10 اقتصادات.



وسلط يان لي، كبير المحاضرين فـــي كليــــة نانيانـــغ للأعمــال بجامعـــة نانيانـــغ التكنولوجية في سنغافـــــورة، الضـــوء على أن «الصين حققـــت الريــــادة في صناعة الطاقة الجديدة وتصنيع السيـــارات الذكيــــة. وإن مثــــل هـــذه الصناعـــات لا تزال تتمتع بإمكانات هائلة»، مضيفا أنه مع وجــود القــوى الإنتاجية عاليـــة الجودة الجديدة، ستعزز الصين مكانتها بشكل أكبر في السلسلة الصناعية العالمية.



ومن أبـــرز ما ورد في تقرير عمل الحكومــة الاقتــراح الــداعــي إلى تعزيز الانفتاح على مستوى عــــالٍ، ومواءمتــــه مع القواعــد الاقتصاديــة والتجاريــة الدولية عالية المستوى، وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد.



من أجــل جــذب الاستثمارات الأجنبيــة، طـــرح تقريـــر عمـل الحكومة لهذا العام سلسلة من الإجراءات المحددة مثل مواصلة خفض القائمة السلبية لوصول الاستثمــــار الأجنبــــي، وإزالــــة القيود على وصول الاستثمارات الأجنبيـــة في قطـــاع التصنيع تمامـــا، وتخفيــف الوصول إلى السوق بالنسبــة لخدمـــات مثل الاتصــالات السلكيـة واللاسلكية والرعاية الطبية.



وفـــي نفـــس السيـــاق، ذكــر تيتسورو هوما، نائــب الرئيـس التنفيــذي لشركــة «باناسونيك»، أن بيئة الأعمال في الصين جذابة والشركات اليابانية تعتبر الصين سوقا مهمة وتعمل بنشاط على توسيع أعمالها في الصين.



وقــال هومـــا لوكالـــة أنبـــاء «شينخوا» فــي مقابلــة أُجـريـــت معه مؤخرا إن الشركة اليابانية العاملـــة في مجال التكنولوجيــا ستواصــل التعمـــق في الســـوق الصينية.



وبـــدوره، ذكــــر أليكســـيس بيراكيـــس-فالات، رئيـــس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «لوريال»، إنـــه «متفائـــل للغاية إزاء مستقبل الصين» لأن الصين لديهـــا طبقـــة متوسطة وطبقــة متوسطة عليا كبيرتين.



وأشار إلى أن «آفاق نمو لوريال في الصــين مرتفعـــة للغايـــة»، مضيفــا «نحــن على قناعــة بأن الصين القادمة هي الصين».



وفــــقا للمنتـــــدى المــــالــي الــدولــي، ساهـــــمـــت الصــــين بنسبـــة 32 في المائــة في النمــو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ولا تـــزال المحــرك الأكبر للتنمية العالمية.



إن أي نمــو أســـرع في الصين تكــون له تأثيرات إيجابية على بقية العــالــم. فأبحــاث صندوق النقد الدولي تشيـــر إلى أن نمــوا مقـــداره نقطــة مئوية واحدة في الصين من شأنــه، في المتوســط، أن يزيــــد من مستوى الناتج في الاقتصـــادات الأخـــرى بنســبـــة 0.3 في المائة.



ومــن ناحية أخرى، قال خين ماونـــغ ســـو، المستشار السابق بمعهـــد ميانمـــار الإستراتيجــي والدولي، إن ثقة العالم في الصين تضرب بجــــذورها في الاتســاق الإستراتيجي الاقتصادي للصين.



وبالمثل، أشــار جـان كريستوف إيسيو فون بفيتن، رئيس معهد الدراســـات الإستراتيجية للشرق والغـــرب في بريطانيـــا، إلـــى أن قرارات جيـــدة مثــــل الاهتــمــام بالاقتصاد الخاص وتعزيزه هي قرارات تلقى ترحيبا ليس فقط من قبل الصينيين أنفسهم وإنما أيضا من قبل رجال الأعمال الأجانب.



وأكد جوزيف موتابوبا، الخبيـــر الروانـدي في العلاقـات الدوليـــة والشــــــؤون الدبلــوماسـيــــة، أن السوق الصينيـــة تظـــل جاذبة للاستثـــمــارات الأجنبيـــة نظــرا لحجمـهـــا وتنــامـــي الطــبقــــة المتوســطـــة والـدعـــم الحكـومـي للصناعات الرئيسية. وإن جهود الصـــين لتعميــــق الإصلاحـــات وتوسيــع الانفتاح تظهر التزاما بالنـــمو المســتدام والاندماج في الاقتصاد العالمي.