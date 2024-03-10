قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، بجولة تفقدية في إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ لمتابعة سير عملية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات التي ستجرى في الرابع من ابريل المقبل.

‏واطلع على آلية التسجيل وقبول الطلبات والتيسيرات التي توفرها الإدارة للمرشحين والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية بهدف ضمان سهولة وسلامة عملية تسجيل المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة 2024.

‏وعبّر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، عن خالص التمنيات لجميع المرشحين والمرشحات بالتوفيق لما فيه مصلحة البلاد، معربا عن شكره وتقديره لكافة الأجهزة الحكومية ولرجال وزارة الداخلية على عملهم المنظم والمتكامل لتجهيز مقر استقبال المرشحين.

‏ووجه رجال الأمن إلى تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات للمرشحين وفقاً لقواعد القانون واللوائح المنظمة للانتخابات البرلمانية، متمنياً ان يخرج العرس الديموقراطي بالصورة الحضارية التي تليق باسم الكويت عالياً.