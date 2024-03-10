أعلنت الجمعية الطبية الكويتية اليوم الأحد، أنها وفّرت أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم الخدمات لمنتسبيها على مدار الساعة وهي مرتبطة مباشرة مع تطبيق "هويتي".

وقال رئيس الجمعية د. إبراهيم الطواله في تصريح صحافي، إنه يتم من خلال جهاز الخدمة الذاتية الذي تم توفيره من الجمعية لمنتسبيها طباعة بطاقة العضوية وتسلم وصل العضوية للتراخيص الطبية.

وأضاف الطواله أن الجهاز يهدف إلى توفير الوقت والجهد حيث يتم توفيره في المرحلة الأولى بمقر الجمعية الطبية على أن تتم دراسة توفيره في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية خلال الفترة المقبلة للتسهيل على المنتسبين.

وأكد حرص الجمعية الطبية الكويتية على التوسع في توفير خدماتها إلكترونيا ضمن سعيها إلى توفير الوقت والجهد على الأطباء المنتسبين إلى الجمعية.