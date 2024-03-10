قال مرشح الدائرة الخامسة خالد الهاجري:" أبارك للقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم بحلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف" لدينا اليوم انتخابات مجلس أمة وتكررت أربع مرات خلال السنوات السابقة لذلك نحتاج إلى اختيار نواب وسياسيين أكفاء ونواب يبرون بالقسم الدستوري، وكثير من الوعود أطلقها المرشحون ولكن لا شيء منها تحقق".

وبيّن " أن كل 6 أشهر تأتي حكومة ببرنامج عمل مختلف، فلا يوجد استقرار ولن تكون هناك تنمية، حتى أصبح الكل يشكو من تردي حال البلد من تردي الخدمات وعدم الاستقرار السياسي، والفساد وتعطل التنمية والتي أصحبت صفة من صفات البلد".