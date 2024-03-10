قال مرشح الدائرة الخامسة خالد المطيري: "اليوم رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وأقول لديك إرث ليس موجوداً عند أي شخص آخر تركه لك والدك المرحوم الشيخ صباح السالم، ومن المفترض أن تتمسك وتحتمي بهذا الإرث، فجميع أبناء الشعب الكويتي عندما ذُكر اسمك رئيسا للوزراء استبشروا خيرأ".

وأضاف "أنت رجل يدك نظيفة بالدرجة الأولى ولكن اليد النظيفة بدون عمل وإنتاج لا تنفع الشعب الكويتي، ولكن اليوم أداؤك في المجلس السابق بوجهة نظري لم يكن على قدر الطموح ولكن مازلت أراهن أن الشيخ محمد الصباح قادر على العمل وإصلاح البلد بدءاً من اختيار وزراء أكفاء على قدر المسؤولية بالدرجة الاولى يعرفون الفرق بين الأولويات والحقوق الدستورية لكل مواطن كويتي، ولا نريد وزراء يلبسون البشوت، بل نريد وزراء يعملون لمصلحة المواطن والبلد ويخططون للمستقبل".

وذكر النيف ان" دول الخليج تجاوزتنا بمراحل لأن لديها تخطيطا لبلدانها، وأتعجب عندما تسأل الحكومة عن ما هي هموم الشعب الكويتي، المواطن يئن من تضخم الأسعار والمعيشة الصعبة والازدحام وتردي الخدمات، نريد رجال دولة ينتشلون البلد من الوضع السيئ".

وأضاف "نحن نمد ايدينا لمن يريد ان يبني ولكن من لا يقوم بواجباته نصعده المنصة ويحاسب، ولن أغير خطي السياسي فهذه مبادئنا وأخلاقنا ولن نغيرها من أجل كرسي زائل".