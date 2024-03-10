شهد رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد اختتام تمرين «فزعة 3» الذي نفذه مركز البحث والإنقاذ من إدارة المهام الخاصة ضمن الجاهزية للاستجابة المحلية والدولية لفريق البحث والإنقاذ الكويتي لمخاطر الزلازل والكوارث.



وأكد اللواء خالد أن التمرين حقق أهدافه بقياس جاهزية القوة البشرية من حيث الآليات والمعدات اللازمة للاستجابة في أسرع وقت ممكن للوصول إلى المناطق المنكوبة والقيام بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجهه والتعامل مع أي حادث طارئ وتقييم المخاطر والأضرار وأخذ كافة المعلومات لتسهيل عملية البحث والإنقاذ سواء تحت الأنقاض أو في الأماكن المغلقة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات اليدوية والهيدروليكية المتنوعة واختراق الأماكن الضيقة وإنزال المنقذين إلى المباني المنهارة لإنقاذ المصابين.



وأشاد اللواء خالد بجهود القائمين على التمرين للوقوف على قدرات المنتسبين في دعم كل قطاعات وإدارات قوة الإطفاء العام وقياس الجاهزية لتقديم الدعم والإسناد.