قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق جراح الفوزان «لا يخفى عليكم أن الكويت تمر بأسوأ ظروفها وتمر بتراجع في جميع المستويات ومشاكل في جميع المؤسسات ولا توجد بوادر لأي حلول لما نعانيه من مشاكل، وللأسف دولة مثل الكويت أصبح موضوع الشوارع فيها أزمة وأصبح هو هموم المواطن».

وأضاف الفوزان «كنا في السابق نتطلع إلى تطوير التعليم والصحة وأن تحل القضية الإسكانية، ولكن اليوم في جميع الاستطلاعات أصبح هموم المواطن إصلاح الشوارع، والمشكلة الكبرى التي يعاني منها البلد غياب مشروع الدولة والرؤية».

وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم تطورت إلا عندما كان لديها مشروع دولة سواء في القطاعين العام أو الخاص ليلتف الشعب حول تطبيق هذه الرؤية والمشروع».

وقال «إن أبسط مثال على ذلك عندما وافقت الحكومة على قضايا تحسين معيشة المواطن ولكن عندما أتت حكومة جديدة طلبت مهلة شهرا لدراسة الموضوع، مع العلم أن هناك موافقة من القيادات المالية في الجهات الحكومية، وكل حكومة تأتي تنسف أعمال الحكومة السابقة وهذا الشيء يجب أن يتوقف، وإذا لم يكن هناك مشروع دولة حقيقي لن نمنح الثقة لأي رئيس وزراء قادم».