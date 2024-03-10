قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي "بالنسبة للمرحلة المقبلة فهي مفصلية وآن الأوان لاستقرار البلد ونحن عشنا في السنوات الماضية حالة من عدم الاستقرار سواء في المجلس أو في الحكومة، وهذا خطأ كبير".

وأضاف العازمي" بالنهاية لم نر تنمية ومكانك راوح وكل يوم ندخل بأزمة، والمرحلة القادمة تتطلب تصفية النفوس والشحن الموجود وتصفية الحسابات يجب أن تنتهي".

وذكر" مع وجود المجلس لا يوجد استقرار ولكن لو لم يكن هناك مجلس فكيف سيكون الوضع، لأن المجلس يقوم بدوره في الحد من التجاوزات والفساد، وسبب عدم استقرار المجلس حسابات مأجورة هدفها هدم استقرار البلد".