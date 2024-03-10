تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسائل شكر جوابية ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المباركـ، سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.