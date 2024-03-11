

مفرح الشمري



تجتمع الفروسية والعشق والشعر إلى جانب القيم الأصيلة والأحداث المليئة بالتشويق في الدراما البدوية «الشرار» على «MBC دراما» في رمضان، من إنتاج استوديوهات MBC. تدور أحداث العمل في حقبة ترجع إلى أكثر من مئة عام، على بقعة من البادية في الطريق بين الحجاز ونجد. هناك تتصارع قيم الوفاء والغدر، والعشق والغيرة، والشر والخير ضمن سلسلة من الأحداث الدرامية التي تستلهم من البادية تفاصيلها الوجدانية الحية، وتعيد تقديم الأصالة والقيم النبيلة في الزمن الجميل.



«الشرار» من إخراج الفوز طنجور، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السعودية: ريم عبدالله، خالد صقر، نايف الظفيري، ريم العلي، رحاب العطار، ليلى السلمان، زارا البلوشي، عزام النمري، باسل الصلي، عيد سعد، محمد الهاشم، مريم الغامدي، نجود أحمد، عبدالعزيز السكيرين، علي السبع، هند محمد، مريم عبدالرحمن، زياد القاضي، وآخرين.