

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنظم وزارة الإعلام بالبحرين بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج جائزة «الدانة للدراما» بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي تستضيفها البحرين مايو المقبل.



وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية استضافة البحرين للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كملتقى خليجي يحتفي بالإبداع الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، ولما له من دور مهم في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي، والاحتفاء بالتميز في مجال الإذاعة والتلفزيون، وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال الحيوي.



وأشاد سموه بإطلاق «جائزة الدانة» للدراما بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لتحفيز النجوم على الإبداع والتميز في مجال الدراما، منوها بالمكانة الرائدة للدراما الخليجية وما قدمته من أعمال على امتداد تاريخها، لتأتي تلك الجائزة لتقدير عطاءات المبدعين في هذا المجال، متمنيا سموه للقائمين على المهرجان كل التوفيق والنجاح في إقامة النسخة السادسة عشرة لتكون مكملة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة من هذا المهرجان، كما تمنى سموه لجميع المشاركين في جائزة الدانة للدراما التوفيق والنجاح.



من جانبه، أكد د.رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام البحريني، ان الوزارة ترحب باستضافة الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وستسخر كل إمكاناتها لإنجاح الحدث انطلاقا من دورها المستمر في تعزيز التعاون والترابط بين الهيئات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والخاصة، وتنمية الإنتاج الإعلامي المشترك، وحرصها المتواصل على تشجيع المبدعين، متمنيا لجميع المشاركين في المهرجان والجائزة التوفيق والنجاح.



بدوره، قال مجري بن مبارك القحطاني، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أمين عام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون: إن جوائز «الدانة للدراما»، اضافة كبيرة ونقلة نوعية للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزا للإبداع والتميز، لتضاف إلى جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الاعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد، موضحا أن المهرجان وعبر تاريخه العريق الذي بدأ منذ عام 1980 يعد حدثا إعلاميا وفنيا كبيرا وملتقى للرواد والنجوم وصانعا للمبدعين.



هذا، وقد بدأت مرحلة تلقي الترشيحات لجائزة «الدانة» من يوم الجمعة 8 مارس وستستمر حتى 25 أبريل المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وسيتم تقييم المشاركات من خلال لجنة تحكيم تضم مجموعة من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية، حيث سيتم فرز النتائج في التاسع من مايو المقبل، ومن ثم الإعلان عن الأسماء والأعمال الفائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، بينما سيتم تسليم الفائزين الجوائز في ختام أعمال الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي ستقام بمملكة البحرين من 28 إلى 30 مايو المقبل.



يذكر أن جائزة «الدانة للدراما» تضم 9 فئات هي: أفضل عمل درامي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.