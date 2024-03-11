القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 28 قرار إزالة مخالفات بناء بالتعاون مع الشرطة، بالقطاعين الأول والثاني في الساحل الشمالي الغربي، بجانب شن حملات لإزالة مخالفات البناء والأنشطة المخالفة بمدن العبور، والنوبارية الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات.



وفي السياق ذاته، أوضح م.أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد بالقطعة رقم 49 محلية في الحي الأول، والقطعة رقم 25 محلية بالحي الأول، والقطعتين رقمي (31 و32) محلية 8 في الحي الأول، والقطعة رقم 50 بالمحاجر في المنطقة الصناعية (ب) (وج)، لمخالفة تغيير النشاط.



وفي النوبارية الجديدة، قامت لجنة من إدارة التنمية وإدارة الأمن وشرطة التعمير، تحت إشراف م.محمد عصام الدين محمد، رئيس الجهاز، بوقف أعمال بناء أعمدة خرسانية بالمخالفة بإحدى القطع في الحي السكني الثاني، حيث إن مالك العقار حاول البناء بالمخالفة بنصب الأعمدة، وذلك في إطار إنفاذ القانون بمنع أي تعديات أو أعمال بناء بدون ترخيص بالمخالفة.



وحذر رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، المقاولين من العمل في الإنشاءات المخالفة، حيث ستتم الإزالة الفورية، ومصادرة جميع المواد والمعدات المستخدمة في المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وفي مدينة طيبة الجديدة، تم شن حملة مكبرة برئاسة م.علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، يرافقه مسؤولو إدارات الجهاز المختصة، وبمعاونة الجهات الشرطية، على الوحدات السكنية المخالفة للنشاط السكني بالمدينة.



وأوضح م.علاء عبد اللاه، أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 وحدات سكنية مخالفة للنشاط، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على جميع الممتلكات بمخازن الجهاز.



وشدد المهندس رئيس الجهاز على استمرار الحملات المكثفة ضد الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف القضاء على أي مخالفات أو مظاهر للعشوائية داخل المدينة.



وفي مدينة أسيوط الجديدة، قامت إدارة الأمن والتنمية بالجهاز، بشن حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات، وفتح الطرق والممرات بمركز خدمات الحي الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وذلك تحت إشراف المهندسة جيهان عمار، رئيس الجهاز، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.



وفي مدينة السادات، قامت حملة مسائية برئاسة م.أسامة سيد، نائب رئيس الجهاز، وبحضور م.محمد زهران، معاون رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات من الأسواق التجارية، والشوارع والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة.



وأسفرت الحملة عن إزالة المخالفات ورفع الإشغالات والباعة الجائلين والتعديات على أرصفة المشاة، والطريق العام بشارع أبوبكر الصديق، والتي تسببت في الاختناقات المرورية، وتعوق حركة المرور، وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.