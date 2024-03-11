

تواجه الاستجابة الإنسانية في غزة التي مزقتها الحرب تحديا جديدا يضاف إلى عمليات التفتيش المرهقة على الحدود والقصف الإسرائيلي المتواصل، ويتمثل في تجميد منح تأشيرات دخول للعديد من عمال الإغاثة الدوليين.



توقفت السلطات الإسرائيلية عن إصدار تأشيرات جديدة أو تجديد التأشيرات القديمة للموظفين الأجانب في المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يشغل معظمهم مناصب عليا، وفق ثلاثة مسؤولين كبار في المجال الإنساني وهيئة تمثل أكثر من 80 مجموعة إغاثية.



وقال فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية AIDA التي تعمل في الأراضي الفلسطينية: انتهت صلاحية 57 من تأشيرات موظفي الإغاثة يوم الخميس الماضي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، في حين أن 42 تأشيرة أخرى «ستنتهي صلاحيتها في الأسابيع القليلة المقبلة».



وأضاف العاروري أن ما لا يقل عن 50 طلبا للحصول على تأشيرات جديدة للموظفين لتكثيف الاستجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية مازالت من دون رد.



وقال العاروري إن «لدينا في المجمل نحو 150 وظيفة نحتاج إلى أن نشغلها على نحو عاجل منذ شهرين. نحن نعتبر هذا جزءا لا يتجزأ من الحصار الإسرائيلي واسع النطاق على عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة».



وصرح مسؤول في الأمم المتحدة، طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، لوكالة «فرانس برس»، بأن الأمم المتحدة لم تحصل أيضا على أي رد على عشرات طلبات الحصول على تأشيرة حاليا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات لوكالة «فرانس برس» إن هناك «تغييرا في الإجراءات.. فيما يتعلق بإصدار التأشيرات للمنظمات غير الحكومية»، وأن المسألة «سيتم حلها في المستقبل القريب».