أدى آصف علي زرداري اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 14 لباكستان خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي أمس، وفقا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي.



وأدار رئيس قضاة باكستان قاضي فائز عيسى مراسم اليمين الدستورية للرئيس المنتخب حديثا في الحفل الذي حضره الرئيس المنتهية ولايته عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف وقادة القوات المسلحة وسياسيون وشخصيات أجنبية.



وأمس الأول، فاز زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني البرلماني، بالانتخابات بحصوله على 411 صوتا مقابل 181 صوتا من جميع الهيئات الانتخابية، بما في ذلك البرلمان وأربعة مجالس إقليمية، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات الباكستانية.