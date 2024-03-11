أقيم معرض «غابة رمضان» بمشاركة طلبة من كلية العمارة بجامعة الكويت لعرض هياكل إبداعية حول القضية الفلسطينية صنعوها من علب الطعام، على أن يتم إرسالها إلى قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وقال عضو هيئة التدريس في الكلية د.يوسف الهارون لـ «كونا» انه تم توزيع 30 طالبا من مقرر «استوديو التصميم الأساسي»، إلى 9 فرق لصنع أشجار إبداعية حول القضية الفلسطينية من علب الطعام لتعبر عن قصص فلسطين والحرب الكارثية الحالية على غزة.



وبين الهارون أن «غابة رمضان» تكونت من 9 أشجار هي: (جبل الأمل، أصداء الظلم، الفوضى المشتعلة، مفتاح فلسطين، المقاومة، عين من غزة، القضية الجذرية، خريطة فلسطين، شجرة البطيخ).



وأفاد د.الهارون بأن الطلبة «أبدعوا بتصاميمهم وتسليطهم الضوء على القضية الفلسطينية»، مثمنا التعاون مع جمعية الهلال الأحمر التي حملت على عاتقها مسؤولية إيصال علب الطعام إلى غزة، والتي ناهزت 11 ألف علبة مقسمة على 500 كرتون بعد أن تبرعت بها إحدى الشركات الكويتية.



من جهته، أكد عضو هيئة التدريس في الكلية د.محمد العجمي في تصريح مماثل، أن المعرض شكل فرصة لتفاعل العديد من أساتذة الكلية والمهندسين والمعماريين البارزين وعامة الجمهور مع أعمال الطلبة المميزة، ما أثار العديد من المناقشات حول القضية الفلسطينية.



وأعلن العجمي عن قرار لجنة التحكيم بفوز مشروع شجرة «مفتاح فلسطين»، وهي من إبداع الطالبات: آمنة البلوشي وعهود العازمي ونورة المزروعي والطالب فواز السعيد.



كما أعلن أن المشروع الفائز من وجهة نظر الجمهور هو مشروع شجرة «الفوضى المشتعلة»، وهو من إبداع الطالبات: غلا المضف وفاطمة العبدالكريم ونجلا المعجل وفرح دهداري.