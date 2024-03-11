تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، نظمت كلية طب الأسنان بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت مؤتمرها السنوي الثامن عشر تحت شعار «السكري وصحة الفم Diabetes & Oral Health» بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.أسامة السعيد، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان بوزارة الصحة د.أحمد أسد، والقائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي، والقائم بأعمال عميد كلية الطب د.منى الأحمد، والقائم بأعمال عميد كلية الصيدلة د.ميثم خاجة، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.أبرار العنزي، وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين وذوي الاهتمام بهذا المجال.



في هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية أ.د.أسامة السعيد في كلمته نيابة عن راعي الحفل، أن مرض السكري أصبح بمثابة وباء محلي وعالمي يؤثر على الأفراد دون استثناء، وبات يشكل تحديات كبيرة من حيث قدرته على التأثير على جوانب مختلفة من صحة الفرد، بما في ذلك صحة الفم.



وأكد د.السعيد أن هذا المؤتمر لا يقتصر على تبادل المستجدات بهذا الشأن فحسب، بل يتعلق أيضا بالتعاون وقيادة التغيير الإيجابي، وتمكين الأفراد والمجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية المختلفة لفهم واستيعاب هذه الحالات الصحية والوقاية منها وإدارتها بشكل أفضل.



من جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي أن المؤتمر يعد بمنزلة منصة علمية لأطباء الأسنان ممن يواجهون خلال عملهم حالات المرضى المصابين بمرض السكر، للقاء المختصين المعنيين بمرض السكر سواء في مجال الطب البشري، أو الصحة العامة، وكذلك المختصين في مجال صحة الفم واللثة والأسنان.



بدورها، أشارت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.أبرار العنزي أن المؤتمر استضاف أسماء علمية لامعة دولية مثل د.فيليب بريشو عميد كلية طب الأسنان وأستاذ أمراض اللثة بجامعة دندي، ورئيس الجمعية البريطانية لطب اللثة وزراعة الأسنان، وله 164 ورقة علمية و3 كتب، ود.خالد الماس أستاذ أمراض اللثة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، والذي يعد ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، ومدير برنامج الزمالة الدولية في طب اللثة المتقدم بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة، وله ما يزيد عن 260 ورقة علمية و3 كتب.



وأضافت أن المؤتمر استضاف كذلك خبرات محلية مثل د.وليد الضاحي رئيس الجمعية الكويتية للسكري، ورئيس قسم الأمراض الباطنية والغدد الصماء بمستشفى مبارك د.دانة الطراح من كلية الصحة العامة، ود.دينا علي من كلية طب الأسنان، ود.دلال العمر أخصائي طب الأسنان بمستشفى جابر الأحمد، ومنيرة العوضي من فريق بلو سيركل والتي عرضت تجربتها الرياضية والحياتية كمريضة سكر.