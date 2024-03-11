

فاز طالب كلية العلوم ـ قسم علوم الحاسوب بجامعة الكويت عبدالوهاب عادل العبيد بالمركز الثالث (مكررا) في المجال العلمي في المسابقة البحثية في الذكاء الاصطناعي ضمن الأسبوع الثقافي والعلمي التاسع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الذي نظمته جامعة قطر خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2024 بإشراف د.محمد سماوي، بمشاركة عمادة شؤون الطلبة ممثلة برئيس الوفد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان، ومشرف الوفد رئيس القسم الفني بدر المطيري، وبمشاركة 8 طلبة من مختلف كليات الجامعة.



وبهذه المناسبة، عبر الطالب عبدالوهاب العبيد عن سعادته بمشاركته في الملتقى وتمثيله للكويت وجامعة الكويت، معربا عن فخره الكبير واعتزازه بالفوز في المسابقة، مشيرا انها كانت تجربة ممتعة ومفيدة، حيث قدم عرضا حول مشروع في المحور العلمي في مجال علوم الكمبيوتر أمام لجنة التحكيم والزوار الذين مروا بجناح جامعة الكويت.



ولفت إلى أنها كانت فرصة لعرض المشروع ومشاركة الأفكار مع الآخرين، وتجربة فريدة من نوعها، مبينا مدى استفادته من هذه الفرصة للتعرف على أشخاص جدد وتبادل الخبرات في مجال الكمبيوتر وغيره من المجالات العلمية والثقافية الأخرى، ومواصلة العمل بجدية والسعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المجال المهني.