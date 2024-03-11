

عقدت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت الاجتماع الخامس لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2023-2024 بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة ـ بالشدادية، وذلك بحضور كل عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة د.أحمد المخيال، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.مشاري العيفان، والعميد المساعد للتخطيط والتطوير بالإنابة د.محمد السماوي، ورؤساء المجال بالكليات الجامعية المختلفة.



ومن أبرز البنود التي تمت مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال التصديق والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق في 12/2/2024، ومذكرات الشؤون الأكاديمية: مذكرة بشأن التعديلات المقترحة على صحيفة تخرج برنامج ماجستير العلوم في الميكروبيولوجي بمجال العلوم ـ مذكرة بشأن التعديلات المقترحة على صحيفة تخرج برنامج ماجستير التربية في الإدارة والتخطيط التربوي ـ مذكرة بشأن مقترح لتعديل لائحة الدراسات العليا بخصوص فترة إجراء التعديلات بعد مناقشة الأطروحة/ الرسالة.



كما تمت الموافقة على لائحة الدراسات الصيفية الخاصة بكلية الدراسات العليا بعد إجراء التعديلات التي طلبها أعضاء المجلس، اعتبارا من الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023-2024.