عبدالعزيز الفضلي



في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلبة والطالبات، تتجه وزارة التربية إلى استحداث مادة دراسية تحت مسمى «التربية الوطنية»، أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا يقضي بتشكيل لجنة لاستحداث منهج جديد لمادة دراسية بمسمى «التربية الوطنية» برئاسة أ.د. عبدالرحمن الأحمد أستاذ المناهج وإعداد المعلمين عميد كلية التربية في جامعة الكويت سابقا وعضوية كل من كوثر الجوعان والوكيل المساعد للتعليم العام، والوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج. وتتلخص مهام اللجنة في تحديد الصفوف الدراسية المزمع تدريس مادة التربية الوطنية لطلبتها، وإعداد منهج كامل لكل صف دراسي لمادة بمسمى التربية الوطنية وفق المعايير المقررة، وإعداد خطة متكاملة لكل صف دراسي لتدريس المنهج.



إلى ذلك، افتتح الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي رسميا مدرسة متوسطة للبنات في منطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، وذلك بعد انتهاء أعمال المشروع من قبل الجهة المنفذة. وأكد الخالدي في تصريح صحافي حرص وزارة التربية ممثلة في قطاع المنشآت التربوية على استدامة المباني واستخدام أنظمة توفير الطاقة بكافة المدارس الجديدة.



ولفت إلى أن مدرسة صباح الناصر الجديدة تتميز بأنظمتها الحديثة والمتطورة في جميع الجوانب المعمارية والتعليمية.