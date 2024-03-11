ليوفق الله أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية للارتقاء بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر أمس سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سموه بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات، وأن يفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه، وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة، ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفق الله أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.



كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.



وقد شكر سموه أخاه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته دوام الصحة والعافية، ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه، رعاه الله، موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.