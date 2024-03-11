شهد ديوان عام وزارة الخارجية مراسم أداء قسم اليمين القانونية لعدد من الملحقين الديبلوماسيين أمام وزير الخارجية عبدالله اليحيا وذلك بعد التحاقهم بمجموعة الوظائف الديبلوماسية والقنصلية عملا بالقانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.



وهنأ اليحيا الديبلوماسيين والديبلوماسيات الجدد لاجتيازهم البرنامج التدريبي والأكاديمي الذي أداره معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي، معربا عن بالغ الاعتزاز بانضمامهم إلى السلك الديبلوماسي وعن ثقته بأن الديبلوماسيين والديبلوماسيات الذين أدوا القسم اليوم سيبرون به وسيلتزمون روحا ونصا بمضامينه وموجباته إخلاصا للوطن والأمير والتزاما بالقوانين واللوائح والقيم الوطنية النبيلة ومبادئ ديننا الحنيف وأخلاقه العالية والمحافظة على ما جبل عليه أهل الكويت من خصال حميدة وحرصا على خدمة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج ووضع اسم الكويت نصب أعينهم.



ووجه الوزير الديبلوماسيين والديبلوماسيات نحو تأدية الواجب بكل مهنية وإتقان والعمل بجهد دؤوب وتوظيف ما تلقوه من معلومات وخبرات في دوراتهم التدريبية والبرامج التي تلقوها في مهاهم العملية وحثهم على تمثيل دولة الكويت في الخارج التمثيل المشرف من أجل رفع شأنها في جميع المحافل الدولية، مؤكدا أهمية أداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه، وشدد على ضرورة اليقظة والحذر في عملهم في ظل التحديات والمصاعب العديدة التي سيواجهونها في ميادين العمل وخاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



والملحقون الديبلوماسيون الجدد هم:



1 ـ مرحب خالد صالح الظفيري



2 ـ زينة ناصر محمد الدلوم



3 ـ مريم سليمان عبدالكريم منصوري



4 ـ أحمد طارق حسين سيار



5 ـ بندر حجب نزال العنزي



6 ـ فهد عوينان حميدي العدواني



7 ـ زينب عبدالمنعم عبدالكريم منصوري



8 ـ عبير راشد سعود المذن



9 ـ راكان خالد ثنيان الياقوت



10 ـ مبارك أحمد علي القامس



11 ـ راكان طلال عبدالسلام الهزاع



12 ـ صفا علي دوشي العراده



13 ـ عبدالله فلاح يتيم الفضلي



14 ـ جنى مشعل حميدي الظفيري



15 ـ عبدالعزيز سامي عبدالعزيز المعجل



16 ـ علي كاظم خليل القلاف



17 ـ رهف محمد باقر خريبط



18 ـ مروه علي دوشي العراده



19 ـ سارة صلاح جاسم الحساوي



20 ـ راشد جلال راشد فرحان