بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي ان 30 جمعية خيرية مساهمة في مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان.



وعن الآليات المعتمدة، أوضح العجمي انه يتم جمع التبرعات عبر اجهزة الجمع الالكترونية (الـ «كي نت» و«ال اي نت» داخل مقرات الجمعيات الخيرية، والاستقطاع البنكي)، مشيرا إلى ان هناك 7 فرق في جميع المحافظات وفريقا لرصد التواصل الاجتماعي لمراقبة عملية جمع التبرعات.



كما أشار إلى وجود نماذج خاصة لمشاريع افطار الصائم والسلة الغذائية تتم تعبئتها على الموقع الالكتروني الخاص بالعمل الخيري يحدد فيه اليوم والموقع الذي ستتم إقامة افطار الصائم او توزيع السلال الغذائية وتتم الموافقة الفورية من قبل الإدارة المختصة (إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية).



واكد العجمي ان المراقبة والمتابعة تتم إلكترونيا، حيث يتم ادخال المخالفات مباشرة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالعمل الخيري، وتتم عبر «أبلكيشن» خاص عبر الموقع.



وعن حصيلة العمل الخيري، اشار العجمي إلى ان على الجمعية ان ترفع تقارير أسبوعية عن حصيلة عملها والفرق ترفع مباشرة عبر «الأبلكيشن» أي ملاحظة او لفت نظر للجمعيات المشاركة، مشيرا إلى ان عدم الالتزام يعرض الجمعية التي لم تقم برفع التقرير إلى ايقاف عملها ويكون لدى الوزارة مع نهاية الشهر تقرير اولي عن مشروع جمع التبرعات الخاص بالشهر الفضيل. وتوقع العجمي انه نتيجة ضغط العمل في الجمعيات الخيرية خلال شهر الخير ان تتأخر بعض الجمعيات قليلا في اعداد التقرير النهائي. وشدد على ان جمع التبرعات العينية او المادية النقدية عبر اكشاك خاصة هي مخالفة صريحة لقانون العمل الخيري.



وبالنسبة لجمع الملابس والمواد العينية، بين انه وفقا لقرار مجلس الوزراء مسموح الجمع داخل مقرات الجمعيات الخيرية او في شاحنات محددة امام مقرات الجمعيات الخيرية وأي عملية جمع تبرعات خارج المقرات والاماكن العامة تعتبر مخالفة قانونية.