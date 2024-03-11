

تراجعت شركة «آبل» ـ التي تعاني من تباطؤ في مبيعاتها من أجهزة آيفون في يناير ـ عن مكانتها كأكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة لصالح شركة مايكروسوفت لأول مرة منذ عام 2021.



وها هي اليوم تواجه تحديا جديدا إذ تقف «إنفيديا» في أعقاب شركة «آبل» لتنتزع منها مكانتها كثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، مع استمرار تعطش المستثمرين للشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تعمل رقائقها على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي).



وتعتبر «آبل» أول شركة في العالم تسجل قيمة سوقية عند 3 تريليونات دولار في يونيو الماضي. بحلول 14 ديسمبر 2023، وصل سهمها إلى أعلى مستوى قياسي عند 197.86 دولارا، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.08 تريليونات دولار ويبدو أنها ضمنت مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم.



لكن يتم تداول أسهم شركة «آبل» حاليا عند نحو 170 دولارا للسهم الواحد مع قيمة سوقية تبلغ 2.63 تريليون دولار. «مايكروسوفت»، التي تجاوزت القيمة السوقية في شهر يناير الماضي، تبلغ قيمتها الآن 2.99 تريليون دولار، وقد تخلى المستثمرون المتفائلون عن شركة «آبل» هذا العام لعدة أسباب بسيطة، بحسب العديد من التقارير الصحافية التي جمعتها «العربية Business».



أولا، تتباطأ مبيعاتها من أجهزة iPhone ـ التي شكلت 58% من إجمالي مبيعاتها في الربع الأخير. انخفضت مبيعات iPhone بنسبة 2% في السنة المالية 2023 (التي انتهت في سبتمبر الماضي) ونمت بنسبة 6% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2024 مع انتهاء دورة ترقية 5G.



ثانيا، لم تتمكن شركة «آبل» من تعويض هذا التباطؤ من خلال بيع منتجاتها الأخرى. وانخفضت مبيعات أجهزة حاسوب Mac بنسبة 27% في السنة المالية 2023 وسط تباطؤ سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأوسع، ثم ارتفعت بنسبة أقل من 1% في الربع الأول من السنة المالية 2024.



ثالثا، تضخمت تقييمات شركة «آبل» بسبب التوجه نحو أسهم الملاذ الآمن مع ارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من الرياح المعاكسة الكلية التي هزت السوق في الفترة الأخيرة. حتى بعد تراجعها منذ بداية العام حتى الآن، لا يزال سهم شركة «آبل» لا يبدو وكأنه صفقة رابحة بأرباح آجلة تبلغ 26 ضعفا - ومن المحتمل ألا يحد عائد توزيعات الأرباح الضئيلة التي تبلغ 0.6% من احتمالات هبوطها.