حصد سوق «لولو هايبر ماركت» البائع الرائد، مرة أخرى جائزة «سيرفس هيرو لعام 2023 لتقييم خدمة العملاء» كأفضل سوبر ماركت لعام 2023 للعام الثالث على التوالي الذي يتم فيه تكريم هذه العلامة التجارية بناء على خدمتها الاستثنائية للعملاء، ما يؤكد التزامها بتجاوز توقعات العملاء.



ويعد هذا التكريم المرة الخامسة لسوق لولو هايبر ماركت من قبل برنامج جوائز مؤشر رضا العملاء «سيرفس هيرو»، وتم تكريم الهايبر ماركت سابقا على خدمته المتميزة، حيث تلقى جائزة «تقييم سيرفس هيرو» في 2013 و2014 و2021، وفي 2022 تم التعرف عليهم كـ«أفضل متجر متخصص».



في بيان صحافي صدر بعد حصوله على جائزة «سيرفس هيرو لعام 2023»، أعربت إدارة سوق لولو هايبر ماركت في الكويت عن شكرها وتقديرها لجميع عملائهم الكرام والبائعين والمتمنين وأصحاب المصلحة الآخرين على التصويت الكثيف للثقة في العلامة التجارية.



وأكد البيان فخر الهايبر ماركت بالفوز بمؤشر رضا العملاء الوحيد في العالم العربي الذي يعتمد فقط على إدراك العملاء.



وتعتبر جائزة «سيرفس هيرو» مرموقة بين التجار في الكويت، حيث توفر معيارا للتميز في الخدمة بناء على مؤشر رضا العملاء ويعكس الفوز بهذه الجائزة الولاء العميق والشعبية التي يتمتع بها سوق لولو هايبر ماركت بين المتسوقين في الكويت.



وللفوز بجائزة عام 2023، خضع سوق لولو هايبر ماركت لعملية تقييم شاملة ومتقنة، حيث فحصت لجنة التقييم بدقة جوانب مختلفة من تجربة العملاء، بما في ذلك جودة وتنوع عروض المنتجات، وموثوقية وسرعة تسليم الخدمة، وسلوك الموظفين واحترافيتهم، والفعالية العامة المقدمة من خلال عوامل مثل موقع المتجر وقيمة السلع مقابل المال والنظافة العامة، بالإضافة إلى ذلك تم فحص توافر المنتجات «أونلاين» وسهولة استخدام الموقع الإلكتروني.