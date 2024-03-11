المذكور لـ «الأنباء»: النادي يسعى للمّ شمل الطلبة الدارسين في أميركا وإشراكهم بمختلف المناسبات



آلاء خليفة



تحت شعار «قريب لو داره بعيدة»، نظم النادي الكويتي بجامعة أريزونا في تمبي احتفالية تزامنا مع الأعياد الوطنية جمعت 550 طالبا وطالبة من الدارسين في الولايات المتحدة.



وقال رئيس النادي الكويتي في جامعة أريزونا محمد المذكور في تصريح لـ «الأنباء» إن النشاط كان عبارة عن تجمع كبير لجميع الطلبة الكويتيين والمبتعثين والخليجيين للاحتفال بالأعياد، لافتا إلى أن النشاط تضمن مشاركة عدد من البوثات الخاصة بالطلبة بالإضافة إلى ونترلاند مصغرة والإكسبو الطلابي بمشاركة الطلبة والمتحف الكويتي، مشيرا إلى انه تم تقديم فيلم قصير بعنوان «ليلة الكوت».



وتوجه المذكور نيابة عن أعضاء النادي بالشكر والتقدير للجهات والشركات الراعية لنشاط العيد الوطني وعلى رأسهم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة، كما شكر جميع الطلبة الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في الفعالية وبسببهم نجحت الفعالية بهذا الشكل المبهر.



ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.



وذكر أن النادي الكويتي بجامعة أريزونا تأسس منذ 10 سنوات كأول ناد طلابي كويتي في جامعة ولاية أريزونا ويعمل جاهدا منذ تأسيسه على لم شمل الكويتيين في الخارج وإشراكهم في كل المناسبات الوطنية الكويتية، كما يسعى دوما إلى تقديم الكويت بصورة مشرفة أمام المجتمعات الأخرى، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الكويتيين في جامعة أريزونا يبلغ 400 طالب في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن النادي يستند إلى عدة مبادئ أبرزها الاستقلالية وعدم التطرق إلى الأمور السياسية والنقابية بشكل مباشر أو غير مباشر بالإضافة إلى التطوع دون مقابل والاحترافية والابتكار والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين الطلبة.



وأوضح أن الهدف من إنشاء النادي تطوير الطالب الكويتي أكاديميا وحياتيا وتنظيم وإقامة برامج أكاديمية واجتماعية وثقافية لتوثيق الصلة بين الطلبة ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة في كل المناسبات وتمثيل الكويت في المجتمع الغربي بأفضل صورة ومساعدة الطلبة في شتى المراحل الأكاديمية.