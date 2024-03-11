فاز فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST بجائزة وطن الابتكار وهي الجائزة الرئيسية في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات التي نظمت من قبل جامعة الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وشركة زين في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الإبداع والابتكار في مجال تصميم وصناعة الروبوت تحت مظلة وطن الابتكار. وتعتمد هذه الجائزة على مجموعة من المعايير المحددة بعناية، وتمنح للفريق الذي يتمتع بقدرات عالية على الابتكار والتميز في صناعة الروبوت والتصميم.



ونجح فريق KCST في تحقيق الفوز بجائزة وطن الابتكار بفضل العمل الجماعي والمهارات الاستثنائية، واستطاع الفريق، من خلال الإبداعات الفنية، صناعة الروبوت وتصميمها، ما أبرز قدرات طلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بين المشاركين والذي نال إعجاب اللجنة التحكيمية.



وأثنت اللجنة على فريق KCST لقدرتهم على استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وذكي، حيث ابتكروا أنموذجا لروبوتات تتميز بالأداء العالي والتصميم المتقن، بالإضافة إلى ذلك نجح الفريق في استثمار الاستراتيجيات الذكية للتنافس وتحقيق النقاط العالية في المسابقة، ما أكد روح الفريق الابتكارية والقدرة على التحدي.



وتكون الفريق، تحت إشراف د.محمد فيصل ناجي وبارشاد وم.هاجر الصليلي، من 7 من طلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا: عبدالله شموط وسالم عبدالنبي واحمد ماهر خير الله ورشدي أديبيكي وعمر ذيب وعثمان الظفيري وجعفر مهدي.



وعبر البروفيسور خالد البقاعين، رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، عن فخر الجامعة بطلابها المتميزين، وأكد أن فوز فريق KCST بجائزة وطن الابتكار يجسد رمزا للتفوق والإبداع في عالم الروبوت والتصميم، كما أنها دعوة لكل المبتكرين والمبدعين للإلهام والتألق في رحلتهم نحو التميز والابتكار، والعمل على بناء مستقبل يعتمد على التقنية والإبداع. كما عبر عن شكره لأعضاء هيئة التدريس وبالأخص د.محمد ناجي والقائمين على مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجامعة على توفير الدعم والجهد لمساعدة الطلبة على اكتساب المهارات الحديثة التي تؤهلهم لسوق العمل ولخدمة وطنهم الكويت.