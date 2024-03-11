القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت 193 مليار جنيه فائضا أوليا خلال الشهور الثمانية الأولى للموازنة بنسبة 1.44% من الناتج المحلي للدولة، مقابل 41.8 مليار جنيه لنفس الفترة العام الماضي أي ما يعادل نحو 4 مرات ونصف.



وقال معيط، خلال مؤتمر صحافي، أمس بمقر وزارة المالية، إن الدولة أتمت المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، لافتا إلى الاستمرار في برنامج الطروحات أيضا جنبا إلى جنب مع استعادة كل عناصر الاقتصاد الوطني لعافيتها ومنها الزراعة والسياحة والاتصالات.

وأضاف معيط أن 35% من معدل نمو الإيرادات جاءت مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية والتي بلغت 892 مليار جنيه بنسبة نمو 38.3% في المائة مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 645 مليار جنيه. وقال معيط إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 6.7% في المائة بعدما كان 5% العام الماضي، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع العجز الكلي هو ارتفاع أسعار الفائدة.



وأضاف أن المصرفات زادت بنسبة 52% لتصل إلى تريليون و944 مليار جنيه بعدما كانت تريليونا و813 مليار جنيه لنفس الفترة العام الماضي، لافتا إلى أن سبب الارتفاع هو زيادة معدلات الفائدة والتأثر بانخفاض إيرادات قناة السويس، فضلا عن إقرار حزمتي حماية اجتماعية في أكتوبر الماضي ومارس الجاري، ومنها زيادة المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار القمح عالميا.