تحول الاهتمام من إعلان الهدنة التي كان يفترض أن تنطلق بحلول شهر رمضان في قطاع غزة، إلى الممر الإغاثي البحري الذي أريد له ان يكون بديلا عن المعابر البرية التي يغلقها التعنت الإسرائيلي في المفاوضات التي ترعاها عدة دول، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».



ويتزامن ذلك، مع استنفار كبير وتضييق لقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث نقلت قناة «الجزيرة» عن وسائل إعلام إسرائيلية حديثها عن انتشار كبير لقوات الأمن في محيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بعد أن دعت الفصائل الفلسطينية وقيادات إسلامية داخل الخط الأخضر إلى شد الرحال إلى الحرم القدسي خلال رمضان.



وبالعودة إلى قطاع غزة قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجوع موجود في كل مكان بغزة، وأن الوضع في الشمال مأساوي، حيث تمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.



وأضافت الأونروا في منشور على حسابها على منصة «إكس» أن شهر رمضان اقترب وعدد القتلى مازال يواصل صعوده، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح.



ومع تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات في رمضان، تواصل دول عدة غربية وعربية إسقاط طرود غذائية ومساعدات طبية على القطاع بالمظلات من الجو. لكن الأمم المتحدة ترى أن عمليات إلقاء المساعدات جوا وإرسال المساعدات من طريق البحر لا تلبي الحد الأدنى من حاجات القطاع، وتحذر من أن 2.2 مليون شخص من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون، مهددون بالمجاعة. وقد نزح 1.7 مليون من السكان بسبب الحرب، ويتكدس 1.5 مليون منهم في مدينة رفح في أقصى الجنوب قرب الحدود المغلقة مع مصر.



وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجوع موجود في كل مكان بغزة، وأضافت «الأونروا» في منشور على حسابها على منصة «إكس» إن شهر رمضان اقترب وعدد القتلى مازال يواصل صعوده، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح.



وفي إطار الممر البحري الإنساني الذي يعمل على تجهيزه الاتحاد الأوروبي بمساندة بعض الدول العربية، أوضحت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة «أوبن آرمز» (الأذرع المفتوحة) الإسبانية غير الحكومية المشاركة في المشروع أن السلطات الإسرائيلية فتشت أمس الأول أول الشحنات التي جهزت لإرسالها للقطاع. وقالت إن المنظمة الشريكة لها «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) «لديها أشخاص في غزة» وتقوم «ببناء رصيف موقت» لتتمكن من تفريغ البضائع لدى وصول الباخرة.



كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن سفينة الدعم الأميركية «بيسون» توجهت إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إلى غزة عبر البحر.



وأضافت ان سفينة الدعم اللوجستي الأميركية تحمل معدات لإنشاء رصيف مؤقف عائم قبالة القطاع لإيصال الإمدادات إلى غزة، وفقا لما اعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام.



ميدانيا، ألقى الجيش الإسرائيلي مجددا وابلا من القنابل والصواريخ على القطاع. وأفاد شهود عن اشتباكات عنيفة في غرب وشمال خان يونس وجنوب حي الزيتون بمدينة غزة.



وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع أن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح أمس «إثر قصف الاحتلال المدفعي على خيم النازحين في المواصي غرب خان يونس».



وقالت إن أكثر من 60 غارة إسرائيلية أوقعت 85 قتيلا واستهدفت مختلف أنحاء القطاع في الشمال والوسط والجنوب كما استمر القصف المدفعي على شرق رفح وخان يونس (جنوب) وشمال قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 31045، بينما أصيب 72654 شخصا بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس أمس.



في هذا الوقت، تزداد نقاط التباين بين إسرائيل وحليفتها الأولى الولايات المتحدة حول الحرب، لاسيما بسبب العدد الهائل للقتلى المدنيين في غزة.



وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. واعتبر بايدن في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» أن من «حق نتنياهو الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة»، مضيفا: «في رأيي هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها».



وسئل بايدن خلال المقابلة عما إذا كان هناك من «خط أحمر» يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه في هجومها. وسأله الصحافي خصوصا ما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح بجنوب القطاع الفلسطيني سيشكل «خطا أحمر».



وقال بايدن «هذا خط أحمر لكني لن أتخلى عن إسرائيل أبدا. الدفاع عن إسرائيل يبقى ذا أهمية قصوى. فلا خط أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة بالكامل»، إذ عندها لن يكون الإسرائيليون «محميين بالقبة الحديد».



واستدرك بايدن قائلا: «هناك خطوط حمر... فمن غير الممكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرون».



كما يتعرض نتنياهو لانتقادات في الداخل، حيث يطالب قسم من الرأي العام بالتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بإطلاق سراح المحتجزين. ومساء أمس الأول تظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة برحيل الحكومة هاتفين «انتخابات الآن!»، و«عار على الحكومة».