أعلن رئيس الوزراء التشادي سوكسيه ماسرا أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو، بعد ثمانية أيام من إعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2021 الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو ترشحه.



بقي رئيس حزب «ترانسفورمرز» سوكسيه ماسرا معارضا لعائلة ديبي مدة طويلة إلى أن عاد إلى تشاد في نوفمبر بعدما توصل إلى اتفاق مع قادتها العسكريين، وعين في الأول من يناير 2024 رئيسا للوزراء.



لكن المعارضة تعتبر أن ترشيح ماسرا مجرد إجراء شكلي يمهد لانتخاب ديبي رئيسا واستمرار حكم «سلالة ديبي» المستمر منذ 33 عاما.



وقال ماسرا (40 عاما) أمام مئات من أنصار حزبه «أتقدم بترشحي للانتخابات الرئاسية لإصلاح القلوب وتوحيد الشعب».



وبالنسبة إلى الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة المجلس العسكري لدى عودته إلى تشاد، أوضح ماسرا «كان اتفاق مصالحة وطنية، اتفاق الشجعان حتى لا يتحول سعينا لتحقيق العدالة إلى سعي للانتقام».