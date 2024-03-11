

للعام الثاني على التوالي، وفي إطار جهوده المتواصلة لتمكين الشباب، أعلن بنك الخليج عن رعايته لبرنامج «المؤثر» الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة لوياك غير الربحية، وذلك لتوفير فرص تدريبية مميزة، لتمكين اليافعين بالفئة العمرية من 15 حتى 19 عاما من كل مهارات التواصل الجماهيري، ولتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.



ويتضمن برنامج المؤثر 4 محاور رئيسية هي «كيف تكون إنسانا فاعلا ومؤثرا في حياتك وعلاقاتك (التنمية الذاتية)» و«مهارات العرض والتقديم» و«مهارات الخطابة والإلقاء والحضور» و«مهارات صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي».



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فاطمة الحبيب: «سعداء بالتعاون مع مؤسسة لوياك وحريصون على دعم دورها المجتمعي المميز، لاسيما البرامج التي تتعلق بالشباب، انطلاقا من أهدافنا واستراتيجيتنا التي تعتبر الشباب ركيزة رئيسية فيها».



وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على تنمية وتطوير مواهبهم، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب.



وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.