

طارق عرابي



في حفل ضخم أقيم في الساحة الخارجية لأبراج الكويت، وحضره جمع كبير من العملاء والجمهور، أطلقت شركة بودستور موتورز، الموزع الحصري لسيارات جيتور Jetour Auto بالكويت، السيارة العصرية الحديثة جيتور T2 التي طال انتظارها، حيث تم ذلك بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية زانغ جيان وي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بودستور نجم بودستور، وعدد كبير من مسؤولي الشركة والعملاء.



حضر حفل التدشين والإطلاق كل من المستشار الاقتصادي الصيني هو هانمينغ، ويان جون نائب المدير العام الدولي في جيتور، وأليكس تان ليوي، مساعد المدير العام، وأرشد ميرزا ـ المدير العام لشركة بودستور للسيارات بالإضافة إلى مجموعة من كبار الشخصيات والضيوف حضروا جميعهم حفل الإطلاق في مبنى أبراج الكويت.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بودستور نجم بودستور أن هذا الحدث ذو أهمية خاصة بالنسبة للشركة، ذلك لأنه لا يعكس فقط تطور صناعة السيارات فحسب، بل يعكس أيضا الشراكة القوية بين الكويت والصين، والتي بدأت في العام 1995، عندما كانت الصين لاتزال في المهد في مجال صناعة السيارات عالميا، وذلك عندما اتخذت مجموعة بودستور خطوة جريئة عندما أصبحت أول شركة تستورد السيارات والمركبات من الصين إلى الكويت.



أضاف: إطلاق طراز T2، يعتبر أحدث إضافة إلى مجموعتنا، فهو يتميز بتصميمه الأنيق وميزاته الرائدة وأدائه المتفوق، وهي يجسد روح الابتكار ويكتب فصلا جديدا في تاريخ تطور تكنولوجيا السيارات الصينية.



بدوره، أكد نائب رئيس شركة جيتور للسيارات كي تشواندينغ في كلمته التزام شركة جيتور للسيارات باستمرار باستراتيجية العلامة التجارية التي أطلقت عليها ترافيل بلاس «+Travel»، فيما تعمل الشركة حاليا على تسريع عملية الإندماج في العولمة، حيث أنشأت أكثر من 600 شبكة مبيعات وخدمات ما بعد البيع في 45 دولة ومنطقة.

وأضاف: منذ توسعنا في دولة الكويت في عام 2019، لاحظنا أننا نحرز تقدما مطردا، ونحقق نموا هائلا خلال السنوات الأربع السابقة وحدها، ففي عام 2023، حيث حققت مبيعاتنا زيادة ملحوظة بنسبة 370% على أساس سنوي، ويعود هذا النجاح إلى تقدير وثقة كل مستخدم كويتي لعلامة جيتور، واليوم نحن فخورون جدا بتقديم المنتج الأول من سلسلة جيتور، والذي أطلقنا عليه اسم جيتور T2، فقد تم تطوير هذا الموديل للمستخدمين العالميين، وهو يجسد أحدث فلسفة في مجال صناعة السيارات من حيث القوة التقنية لشركةجيتور. فهو يوفر تجربة قيادة مريحة للغاية وأيضا، يتمتع بأداء وظيفي قوي وتصميم جمالي.



من جانبه، قال ريكسسي ويليامز، مدير العلامة التجارية جيتور في مجموعة بودستور: إن طراز T2 مخصص للمستكشف المغامر الكامن بداخل كل منا، والذي لديه شغف نحو السفر، انه رفيقك المطلق في مغامراتك سواء كانت على الطريق داخل المدينة أو على الطرقات الوعرة.



أول مركبة دفع رباعي من جيتور



T2 هي أول مركبة دفع رباعي للطرق الوعرة من جيتور، وهي سيارة ذكية ذات مظهر عصري، وتتميز بنظام الدفع الرباعي للعجلات الأربع XWD Intelligent 4WD، وهو ما يعني إدارة قصوى لعزم الدوران، وتوزيع طاقة أمثل، وتبديل ذكي بين العجلات الأربع بالاعتماد على تغير السرعات وحالة الطريق.

ولقد أصبح المظهر الرائع لسيارة T2 ناجحا بين عشاق السيارات على مستوى العالم فالتصميم الخارجي يتميز بروح المغامرة مع مصابيح أمامية بخاصية LED ماتريكس مع امكانية تزويد الهيكل بمجموعة كبيرة من الاكسسوارات، اما التصميمات الداخلية الأنيقة فهي ذات تقنية عالية، وشاشة الكونسول المركزية بمقاس 15.6 بوصة، كذلك فإن التصوير البانورامي الشامل بزوايا 360 درجة بالإضافة إلى التصوير السفلي للمركبة بزوايا 180 درجة حيث يضمن عبورا خاليا من القلق أثناء القيادة على الطرق الوعرة، مما يمنح رؤية شاملة دون عائق ويتجنب العوائق بشكل مرن وأيضا العديد من الميزات الأكثر ذكاء مثل مكابح الطوارئ التلقائية، والمساعدة في ازدحام المرور، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والتحكم التكيفي في السرعة وما إلى ذلك، مما يجعل تي تو طرازا فريدا في فئته.