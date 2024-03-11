يوسف الرويح: جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد تقديراً لريادة «بيتك» بتعزيز الاستدامة

التكريم بمنزلة شهادة على جهود «بيتك» المتميزة.. ويعكس التزامه بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة

البنك يواصل التزامه بدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياته.. وتنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة

طلال العربيد: إنجاز يؤكد التزام «بيتك» بتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة لتلبي اهتمام العملاء

جائزة أفضل منتج بالشرق الأوسط عن منصة زاهب.. تعد اعترافاً بالمنتجات الاستثنائية لـ «بيتك»

الجوائز تعزز التزامنا بدعم أعلى معايير الممارسات المصرفية الإسلامية وتحفيز الابتكار المالي



أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فوزه بـ 5 جوائز مرموقة من مجلة إيميا فاينانس في النسخة السادسة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2023، تقديرا لريادته في الصناعة المصرفية ولإنجازاته البارزة في تقديم خدمات ومنتجات مالية رائدة، وحلول مبتكرة، ومبادرات ذات قيمة مضافة في نطاق المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب جودة الأعمال وكفاءة الأداء والتميز في تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائه الكبيرة من مختلف الشرائح.



وحصد «بيتك» جائزة أفضل بنك إسلامي - على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك في الكويت، وجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت، وجائزة أفضل منتج (منصة زاهب) على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط.



وتعكس هذه الجوائز الخمس من «إيميا فاينانس» مكانة «بيتك» كمصرف رائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وشريك موثوق لعملائه والمجتمع، أما حصوله على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت فيؤكد تفوق «بيتك» على المستوى المحلي، حيث يقدم البنك أعلى معايير الخدمة والمنتجات المبتكرة والالتزام برضا العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية.



وبالإضافة إلى ذلك، تعكس جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت الحلول المالية الرائدة التي يقدمها «بيتك» والتزامه بأعلى المعايير العالمية والممارسات المهنية لصناعة التمويل الإسلامي، وتميزه في طرح مبادرات مختلفة جعلته مرجعا للصيرفة الإسلامية.



مكانة رائدة



وعلى هامش تسلمه الجوائز خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في دبي، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في «بيتك» يوسف الرويح: «يسعدنا تكريمنا بهذه الجوائز الخمس المرموقة من مجلة إيميا فاينانس، ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على الجهود المتميزة التي يبذلها بيتك، ويعكس مكانته الرائدة والتزامه بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز النمو المستدام مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية».



وأضاف الرويح: «الفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط، تأكيد جديد على الجهود المتواصلة التي يبذلها بيتك بالمسؤولية المجتمعية ودعمه للمبادرات المجتمعية الاستراتيجية وتميزه في تعزيز مفهوم الاستدامة عبر تنفيذ مبادرات بيئية ومستدامة مختلفة مثل حملة Keep it Green والتي تندرج تحتها كل المبادرات والمشاريع المستدامة».



وأشار إلى أن بيتك يواصل التزامه بدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياته الأساسية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة وتشمل مكونات المجتمع بكل شرائحه.



وأكد أن الجائزة تعكس التزام البنك الذي يمتد إلى مجالات مختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية والرياضة والاستدامة البيئية وتنمية المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الطلبة والخريجين ورعاية المتميزين والمبدعين، وإطلاق الحملات التوعوية والأنشطة الاجتماعية، الأمر الذي يعزز مكانة «بيتك» الرائدة في التنمية المجتمعية المستدامة.



وأضاف ان حرص «بيتك» على الابتكار والتركيز على العملاء والمسؤولية الاجتماعية كان له دور فعال في نموه المستمر ونجاحه. وتعد هذه الجوائز بمثابة اعتراف آخر بالتزام البنك بهذه القيم الأساسية في سعيه لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا.



يذكر ان «بيتك» حصد العديد من الجوائز والتصنيفات والتقديرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومنها تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت للسنة الثانية على التوالي من «يوروموني» المرموقة عالميا.



منصة زاهب



بدوره، قال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، على هامش تسلمه جائزة «أفضل منتج (منصة زاهب) على مستوى الشرق الأوسط: «جائزة أفضل منتج تم إطلاقه في 2023 على مستوى الشرق الأوسط التي فازت بها (منصة زاهب)، تعد اعترافا بالمنتجات الاستثنائية التي يقدمها «بيتك» ضمن قطاع الشركات، وتعكس حرص البنك على المضي في رحلة التحول الرقمي وطرح الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء من شريحة الشركات».



وأضاف: «هذه الجوائز هي شهادة على الجهود التي يبذلها فريق «بيتك» الذي يسعى باستمرار لتقديم قيمة استثنائية للعملاء. كما أن هذه الجوائز تعزز التزامنا بدعم أعلى معايير الممارسات المصرفية الإسلامية وتحفيز الابتكار في القطاع المالي».



وأكد العربيد أن منصة زاهب تؤكد مدى التطور الرقمي الشامل في بيتك، الذي يمتد بمزاياه وخدماته إلى مختلف شرائح العملاء، ويلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم وفق أحدث التطورات وأفضل المقاييس العالمية، مضيفا أنه منذ إطلاق المنصة، استطاعت بنجاح أن تلبي جزءا كبيرا من متطلبات المدفوعات الإلكترونية.



وأوضح ان منصة «زاهب» الرقمية مصممة لتلبية احتياجات التجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتتميز بتوفير طريقتين مبتكرتين للدفع هما: «روابط الدفع» للأفراد والمجموعات، ما يمكن التجار من إنشاء روابط دفع ومشاركتها عبر البريد الإلكترونـي والرســـائل القصيرة لعملائهم للدفع مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم، وخدمة إنشاء QR Code ديناميكي أو ثابت للعميل، يدفع من خلاله مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان.



جوائز مرموقة



تجدر الإشارة إلى أن جوائز «إيميا فاينانس» للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط تعتبر بمثابة تقدير واعتراف بالإنجازات والمساهمات المتميزة في قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشهدت النسخة السادسة عشرة من الجوائز مشاركة العديد من



المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.



بالإضافة إلى ذلك، تعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية بناء على أدائها المالي، ومعايير جودة خدماتها، والتميز في القطاع المصرفي، حيث تستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير أساسية في عملية اختيارها لأفضل البنوك، تتضمن الحصة السوقية للبنك، ونمو منتجاته في السوق، وربحيته، إضافة إلى جودة استراتيجية أعماله، وإسهاماته في الصناعة، ودوره في أسواق الإصدارات، والابتكار في المنتجات والخدمات.