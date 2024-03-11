

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، حيث حقق المعدن الأصفر أكبر قفزة أسبوعية لها في 5 أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام الحالي.



وقال باول إن البنك المركزي «ليس بعيدا» عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، بما يمهد للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقال إن هذا من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.



ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2185 دولارا للأونصة بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة واعتدال مكاسب الأجور على الرغم من تسارع نمو الوظائف في فبراير.



ويعتبر المستثمرون عموما الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، لكن المعدن الثمين لا يقدم أي عائد استثماري، مما يجعله أقل جاذبية عندما ترتفع أسعار الفائدة ويمكن العثور على عوائد أعلى على السندات والأصول الأخرى.



ويتوقع ما يقرب من 57% من المستثمرين الأميركيين الآن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعا من 42% قبل شهر فقط، وفقا لأداة «FedWatch» التابعة لمجموعة «CME» والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناء على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.



وأدى اعتدال التضخم إلى زيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق بشأن الانتخابات.



وفي مذكرة بحثية، قال «سيتي بنك» إن حالة عدم اليقين قد تستمر في تقديم الدعم لأسعار الذهب. علاوة على ذلك، قال محللون في «بيرينبيرغ» إن الفوز المحتمل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية قد أيضا تعزز آفاق الذهب.



ومع ذلك، قال المحللون في «ING» إن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل المفتاح الأكبر لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة ـ مما يعني أن الأسعار قد تستمر في اتباع توقعات المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القصير.



1037 طناً مشتريات البنوك المركزية من الذهب في 2023



كثفت معظم البنوك المركزية على مستوى العالم مشترياتها من الذهب كاستراتيجية للتنويع بعيدا عن الدولار، في ضوء المخاوف بشأن العجز المالي المستمر في الولايات المتحدة والضغوط التضخمية، حسبما ذكره موقع Oil Prices، واطلعت عليه «العربية Business».



ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فقد اشترت الصين 225 طنا من الذهب خلال عام 2023، وواصلت الشراء خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، للشهر الـ16 على التوالي، حيث أضافت الصين 22 طنا من الذهب إلى احتياطياتها الذهبية خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 2257 طن ذهب، وفقا لـ «بلومبيرغ».



فيما بلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال عام 2023، نحو 1037 طنا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وهو ما يرسل رسالة مفادها أن النظام المالي العالمي على وشك التغيير، وفقا لما ذكرته رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق في StoneX Financial.



ويشعر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول ببعض الراحة إزاء التضخم ـ مع تصريحاته الأخيرة التي كرر فيها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن البنوك المركزية الأخرى ليست مرتاحة للغاية.