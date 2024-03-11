أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الأسف لما يجري في قطاع غزة المحاصر. وقال: «يؤلمنا أن يحل شهر رمضان في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين».



وشدد خادم الحرمين على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف جرائم إسرائيل الوحشية، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 31 ألف ضحية. وأكد على وجوب توفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة للفلسطينيين بالقطاع المحاصر.



وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ان أعلنت المملكة ودول عربية أخرى أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وقال: نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام للأمة الإسلامية والعالم أجمع، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.



وأضاف «نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بأن جعلها مهدا للإسلام بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها، واختصها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما وبقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة».



وتابع «نهنئ جنودنا البواسل المرابطين في الحدود والثغور من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية كافة بحلول شهر رمضان، وكل العاملين في قطاعات الدولة الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعين الله أن يجزيهم خير الجزاء».