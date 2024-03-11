

نظمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل والموزع الحصري لعلامات بي إم دبليو وميني ورولز - رويس موتور كارز ولاندروفر ومكلارين وجيلي في الكويت، أكبر بطولة لرياضة البادل على الإطلاق للاعبين المحترفين والهواة فـي الكويت خــلال الفتـرة 7 و8 الجاري، بمشاركة أكثر من 140 فريقا من مختلف الفئات العمرية، وآلاف الحضور.



وفي ختام فعاليات البطولة، تم تكريم الفائزين بجوائز مادية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 100 ألف دولار، حيث قام الرئيس التنفيذي في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات م.فهد علي الغانم بتكريم الفائزين.



وقد تم تنظيم بطولة البادل على ملاعب اليوسفي لرياضة البادل، حيث تم لعب المباريات عبر 4 فئات: فئة «أ» للرجال (المحترفين)، فئة «ب» للرجال (الهواة)، وفئة الرجال فوق 40 عاما، وفئة السيدات، وفئتان الناشئين تحت 12 وتحت 16عاما، وفئة للشابات تحت 16 عاما، وفئة الآباء والأبناء.



وبهذه المناسبة، ألقى م.فهد علي الغانم كلمة قصيرة أعرب فيها عن سعادته بالنجاح الكبير الذي ما زالت تحققه هذه البطولة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار مسؤولية الشركة نحو المجتمع المحلي، ودورها في تحفيز الناس على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بميزاتها، وأهميتها في الحفاظ على الصحة العامة، وذلك انطلاقا من مكانة الشركة الرائدة في الكويت.



وأكد فهد علي الغانم على التزام الشركة بدعم المواهب المحلية في المجالات الرياضية والتعليم، ولافتا إلى أن هذه البطولة وفرت منصة لمختلف الفئات العمرية لاستعراض مهاراتهم في أجواء من المتعة والتشويق.



ومنذ وصولها إلى الكويت في العام 2019، حازت البادل شعبية واسعة كرياضة ممتعة ومليئة بالحركة، وكذلك كفعالية اجتماعية تجمع العائلة والأصدقاء، وتناسب مختلف الفئات العمرية، حيث يتم لعبها غالبا بعدد زوجي. وتتميز البادل أيضا بأثرها الإيجابي في تحفيز الذهن، وتخفيف التوتر، وتحسين الحالة المزاجية، وتعد رياضة رسمية في الكويت بقرار صادر عن اللجنة الأولمبية الكويتية في مايو 2022.