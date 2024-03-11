

تخطى إنتر عقبة مضيفه بولونيا بفوزه عليه 1-0 أمس الأول، وابتعد في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفارق 18 نقطة عن مطارده المباشر يوفنتوس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين.



وواصل «النيراتزوري» الذي حقق فوزه العاشر تواليا في الدوري تحليقه منفردا في الصدارة رافعا رصيده في المركز الأول إلى 75 نقطة أمام يوفنتوس، وقبل عشر مراحل على نهاية «سيري أ»، يبدو إنتر في طريقه لحسم لقب الدوري للمرة الـ 20 في مسيرته، والأولى منذ العام 2021.

وسجل هدف انتر الوحيد الألماني يان أوريل بيسيك من كرة رأسية (37) في الاختبار الاخير لفريق المدرب سيموني إنزاغي قبل اللقاء الحاسم أمام اتلتيكو مدريد الاسباني في العاصمة الاسبانية ضمن اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء.



وكان انتر الذي فضل مدربه سيموني إنزاغي إراحة مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز متصدر ترتيب الهدافين (23 هدفا في 25 مباراة) أمام بولونيا، فاز على أتلتيكو 1-0 ذهابا. وألحق الانتر الخسارة الاولى بمنافسه بولونيا بعد سلسلة من ستة انتصارات للاخير الذي يقارع بقوة للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي: «نحن سعداء للغاية، لأننا احتفلنا بعيد ميلاد إنتر بفوز مهم للغاية، لقد حافظنا على المسافة بين الذين كانوا يلاحقوننا، كنا نستحق التقدم في الشوط الأول، ثم بدأنا نشعر بالتعب قليلا وتحولت أفكارنا إلى المباريات المقبلة، واللاعبون يقومون بشيء استثنائي، لكننا نعلم أنه لا يزال أمامنا 10 جولات أخرى».

وتغلب كالياري على ضيفه ساليرنيتانا صاحب القاع 4-2، وتغلب مونزا على مضيفه جنوى 3-2، وفي صراع تفادي الهبوط، فاز ساسوولو وصيف القاع على فروزينوني 1-0).



وواصل ميلان صحوته بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي 1-0.



ويدين النادي «اللومباردي» بفوزه الثاني تواليا في الدوري، بعد خسارة وتعادل، إلى مهاجمه الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 41 إثر تمريرة من السويسري نواه أوكافور.



وتابع هيلاس فيرونا صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه ليتشي بهدف وحيد سجله فولورونشو بالدقيقة 17.



ويلتقي اليوم لاتسيو مع أودينيزي في ختام الجولة.