

سيكون النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مهمة التعويض حين يتواجهان اليوم مع العين الإماراتي في الرياض ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



على ملعب الأول بارك في الرياض، يطمح العين للاستفادة من معنويات الفوز ذهابا 1-0 لتحقيق نتيجة إيجابية في الرياض والتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 2016 التي وصل إلى مباراتها النهائية قبل أن يخسر أمام تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.



وحقق بطل نسخة 2003 فوزا مستحقا على النصر المدجج بالنجوم بهدف للمغربي سفيان رحيمي، بعد ان لعب الفريق العيناوي مباراة جماعية بمساندة كبيرة من جماهيره على ملعبه.



ويخوض النصر ومدربه البرتغالي لويس كاسترو اللقاء بغياب أكثر من لاعب، على رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعرض لإصابة قوية وسيبتعد حتى نهاية الموسم الجاري.