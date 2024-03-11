

القاهرة - محمد سامي



استبعد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، قائد «الفراعنة» ونجم ليفربول محمد صلاح عن التشكيلة المستدعاة لمعسكر المنتخب في الإمارات اعتبارا من الأربعاء المقبل استعدادا للمشاركة في البطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، والمقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الجاري.



وجاء استبعاد صلاح بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء اللاعب من الانضمام إلى المنتخب لعدم الجاهزية الطبية.



وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي: لحراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، ولخط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، أحمد رمضان، ولخط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي «أفشة»، أحمد نبيل «كوكا»، وفي خط الهجوم: محمود حسن «تريزيغيه»، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، ومحمد الشامي.