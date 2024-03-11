

ألحق لنس الخسارة الأولى بضيفه بريست ثاني الترتيب 1-0 أمس الأول بعد سلسلة من 13 مباراة من دون هزيمة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل هدف الفوز الوحيد المدافع المخضرم روبن أغيلار (32).



وعاد ليون إلى سكة الانتصارات بفوزه خارج الديار على مضيفه لوريان 2-0.



وسجل هدفي ليون الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (52) وماما بالديه من غينيا بيساو (64).



وتقدم ليون الذي سقط في الجولة الماضية على يد ضيفه لنس بثلاثية نظيفة إلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما كان يترنح في المراكز الأخيرة طوال فترة طويلة من الموسم.