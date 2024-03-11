

استعاد جيرونا المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة حامل اللقب عقب فوزه على ضيفه اوساسونا 2-0 أمس الأول، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتعرض اتلتيكو مدريد لخسارة مفاجئة على يد مضيفه قادش المهدد بالهبوط 0-2 قبل 4 أيام من مباراة الإياب أمام إنتر الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما خسر 0-1 ذهابا.



في المباراة الاولى، استعاد جيرونا سريعا نغمة الفوز عقب سقوطه في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا 0-1، وتمكن من تحقيق فوزه الـ 19 هذا الموسم، وهو ثاني أكبر رصيد من الانتصارات بعد ريال مدريد المتصدر (20).



ويدين جيرونا بفوزه إلى كريستيان بورتو (13) والبرازيلي سافيو (87).



وتراجعت حظوظ جيرونا بالتتويج باللقب، ولو أنه لايزال ضمن دائرة المنافسة حسابيا، وذلك عقب خسارته ثلاثا من مبارياته الأربع الأخيرة قبل لقاء أوساسونا، ولم يسبق لأي فريق محلي أن خسر مركزا مؤهلا إلى دوري الأبطال عقب احتلال الصدارة أو الوصافة بعد 27 مرحلة منذ ألافيس في موسم 1999-2000، لذلك فإن نسبة احتمال تأهل الفريق الكاتالوني إلى المسابقة الأوروبية الأعرق للمرة الأولى تبدو كبيرة.



وفي المباراة الثانية سجل المهاجم خوانمي المعار من ريال بيتيس هدفي قادش (24 و64) أمام اتلتيكو ليرفع رصيد فريقه، الذي لم يفز في الدوري منذ أغسطس 2023 ، إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر على بعد نقطتين من منطقة الأمان.



في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الرابع الاخير المؤهل إلى دوري أبطال اوروبا، وقال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن فوجئنا بالهدف الأول مما غير سير اللقاء، في الشوط الثاني، أعتقد أن دخول أنخيل كوريا أعطى قوة أكبر للهجوم، وكاد يورينتي أن يقلص الفارق».



وانتقد سيميوني نفسه، مؤكدا أنه «لا يجد طريقة كي يقدم اللاعبون نفس الأداء عندما يلعبون خارج ملعبهم».



وأنهى ريال سوسييداد سلسلة من 4 مباريات من دون فوز، وتغلب بصعوبة على مضيفه غرناطة 3-2.



واستعاد فالنسيا نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز بتخطيه عقبة ضيفه خيتافي 1-0.



وتختتم منافسات المرحلة الـ 28 اليوم بلقاء يجمع ألميريا مع إشبيلية.